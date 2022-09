Rodrigo Garcia propõe devolução de impostos a 214 mil pessoas na região

Da Redação



21/09/2022 | 09:03



O governador Rodrigo Garcia (PSDB), candidato à releição para mais um mandato à frente do Palácio dos Bandeirantes, assumiu o compromisso de criar o cashback do CadÚnico, que prevê a devolução integral de imposto estadual pago por famílias na faixa de pobreza e de extrema pobreza em todas as regiões de São Paulo.

Caso vença a eleição e implemente a medida, aproximadamente 214 mil moradores do Grande ABC serão beneficiados com a devolução integral dos impostos pagos no Estado dentro da proposta do candidato, para os próximos quatro anos.

Os dados do CadÚnico apontam que o Grande ABC possui atualmente 90.815 famílias cadastradas em situação de pobreza ou extrema pobreza e aptas a receber o benefício da devolução dos impostos. Juntas, somam exatas 214.826 pessoas. Cidadãos com o cadastro desatualizado e que regularizarem as inscrições também poderão ser beneficiados, o que ampliará o número estimado pelo chefe do Executivo paulista.

"A população pobre não vai pagar imposto nos próximos quatro anos no nosso Estado. São Paulo possui 1,7 milhão de famílias, ou cerca de 4,5 milhões de pessoas em situação de pobreza e de extrema pobreza. Vamos devolver todo o imposto estadual pago na compra de algum produto com nota fiscal", disse Rodrigo.

APOIO DE PREFEITOS

Na noite de segunda-feira, evento reuniu 511 prefeitos e mais de 2.000 vereadores de vários partidos que apoiam a reeleição do governador. O encontro foi realizado em um centro empresarial na Capital e contou com a presença do candidato a vice, Geninho Zuliani (União Brasil), do candidato ao Senado, Edson Aparecido (MDB), e deputados.

"Nossa chapa é formada por pessoas que dedicaram a sua vida a São Paulo, como o Edson Aparecido, o Geninho, e de mulheres e homens que fazem acontecer em São Paulo", disse Rodrigo Garcia. "Ao meu lado tenho um exército de homens e mulheres que me ajudam a governar esse Estado. E agora, mais do que nunca, preciso de cada um e de cada uma que está aqui presente. É agora que a população está olhando para São Paulo, é agora que a população está vendo a importância dessa eleição para o futuro do nosso Estado", discursou.