US$ 36 mil: Opera GX vai premiar os melhores jogos mobile

O Opera GX, navegador web para gamers, anunciou o lançamento do Opera GX Mobile Game Jam. O concurso oferece oportunidade para os programadores criarem o melhor game in-browser, que será jogado por milhões de pessoas em todo o mundo sempre que o seu dispositivo móvel ficar offline ou a sua velocidade de internet ficar lenta.

“Todos os outros jogos in-browser para celular foram criados há muito tempo. Como o único browser construído especificamente para jogadores, estamos entusiasmados e colocando esta fantástica oportunidade de criar o primeiro jogo móvel offline Opera GX nas mãos da nossa apaixonada comunidade de desenvolvedores e usuários, diz Maciej Kocemba, chefe do Opera GX.

Pensando nisso, o Opera GX veio para oferecer uma alternativa emocionante feita, como o seu navegador, para verdadeiros jogadores. Em 2021, a versão de desktop do Opera GX executou um Game Jam para criar o seu primeiro jogo offline.

A competição foi ganha pelo Operius, o primeiro jogo offline e que já foi jogado milhares de vezes. Agora, a equipe estabeleceu uma recompensa para encontrar o melhor jogo offline e mobile para celular e oferecê-lo ao público do Opera GX mobile.

Em parceria com a GameMaker – sistema de desenvolvimento de jogos multiplataforma – o Opera GX Mobile Game Jam estará com as inscrições abertas, em https://is.gd/9nwZkP, de 4 a 18 de outubro de 2022.

O Opera GX Mobile Game Jam está valendo US$ 36 mil dólares em prêmios em dinheiro, sendo US$ 10 mil para o vencedor final. O restante será distribuído entre os 5 primeiros colocados, com uma parte destinada aos títulos que receberem mais jogadas.

O processo de votação começará com uma revisão interna da Opera, que colocará os títulos escolhidos em votação nas redes sociais para selecionar os 10 melhores.

Este Opera GX Mobile Game Jam sai dos múltiplos eventos anteriores realizados pela Opera que, além do título atual disponível no navegador GX para desktop, também já viu mais de 1.900 jogos exclusivos criados e submetidos para inclusão no seu navegador.