Pais denunciam trabalho forçado em escola de Mauá

Da Redação



21/09/2022 | 08:37



Pais e alunos de uma escola estadual de Mauá afirmam que a direção da unidade escolar estaria obrigando discentes a trabalhar durante o período em que deveriam estar em aula. Há ainda supostos casos de excesso de medidas disciplinares, falta de segurança e de produtos de higiene básica. A situação preocupa os responsáveis dos menores. As acusações fizeram a Seduc (Secretaria de Educação do Estado de São Paulo) abrir uma investigação contra a diretora da unidade escolar, que deve ser finalizada até o fim desta semana.

Além das atividades previstas no currículo escolar, a escola estadual de Mauá utiliza o trabalho forçado de crianças e adolescentes para realizar a limpeza da unidade, conforme denuncia Rafael Alves de Freitas, 41 anos, pai de dois alunos matriculados na instituição (o nome de todos os estudantes citados nesta reportagem serão preservados).

Segundo o morador do Jardim Ayde, o filho mais velho foi retirado da sala de aula e foi obrigado, por ao menos duas horas, a carregar e descartar quilos de areia. "Os alunos estão lá (na escola) para estudar e não para trabalhar", diz o pai, em forma de desabafo.

Indignada, Adriana Aparecida Vieira, 44, conta que sua filha já teve que lavar as carteiras da sala de aula com cloro ­– produto que é entregue aos alunos pela coordenação para realizar a limpeza dos locais. "Além disso, ela contou que eles fazem revezamento com os estudantes e todos têm que varrer diariamente as salas de aula antes da mudança de turno. Como forma de castigo aos estudantes mais bagunceiros, a coordenação tira eles da aula para fazer trabalhos braçais, como descartar entulho, capinar mato, carregar móveis pela escola, entre outras atividades", afirma Adriana.

Confrontados pelos alunos, os profissionais da escola alegaram que a unidade está com escassez de funcionários de limpeza e que, "como a gente sujou, nós que temos que limpar", afirmou uma estudante do ensino médio.

Além do trabalho forçado, o comportamento de alguns professores em sala de aula também foi alvo de denúncias por parte dos familiares.

"Tenho duas filhas nesse colégio e minha vontade é de tirar elas de lá. Em sala de aula, o professor de história da minha menina, que está no 9°ano do ensino fundamental, falou que ela deveria voltar para cidade de m** que ela veio (a família é do Interior de São Paulo). Não foi a primeira vez. Ele já chegou a dizer que a turma era incapaz e que não teria nenhuma profissão", afirma uma mãe que preferiu não se identificar.

Preocupados, os familiares dos alunos tentaram contato com a diretoria, coordenação e corpo docente da unidade para relatar os episódios, porém, em todas as oportunidades, os profissionais da escola não atenderam os pais, de acordo com eles.

Questionada pelo Diário, a Seduc, por meio do dirigente de ensino de Mauá, Edson Donizetti, afirmou que equipe de supervisores irá investigar as denúncias na instituição e que a conclusão do caso deverá ocorrer até o fim da semana. Durante a averiguação, serão entrevistados pais, alunos e funcionários e, caso a conclusão do grupo seja favorável às denúncias, poderá ser aberto um processo disciplinar contra os profissionais que estiveram supostamente envolvidos.

HISTÓRICO

A coordenadora da subsede de Mauá e diretora estadual da Apeoesp (Associação dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), Rita de Cássia Cardoso, relatou que o sindicato já recebeu diversas denúncias de assédio moral oriundas de professores que atuam na escola. "Em 2019 recebemos queixas de que a diretora da unidade assediava os professores, porém, ao realizar visita na escola os docentes ficaram coagidos e não se pronunciaram sobre o caso. Logo após recebemos uma moção de repúdio ao sindicato, assinado por todos os professores, inclusive os denunciantes. Imagina o quão hostil não deve ser esse ambiente? Também recebemos acusações de pais de alunos sobre diversas situações na escola. Então conhecendo o histórico da unidade, é possível que esses casos tenham realmente ocorrido", finaliza Rita.