Brasil brilha no Exterior

21/09/2022 | 08:26



A comunidade internacional foi apresentada ontem (20) a um Brasil despido do manto ideológico que tem impedido que a realidade seja percebida em sua totalidade pelos habitantes do País. Ao abrir a 77ª Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), primazia que historicamente cabe ao chefe do Executivo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro (PL) mostrou um pouco dos excelentes resultados obtidos pelo plano de recuperação pós-pandemia implantado no País. A bem estruturada base financeira e as garantias legais tornaram o território por ele administrado desde janeiro de 2019 o quarto melhor destino de investimento estrangeiro direto do mundo. E a tendência é melhorar.

A seção de hoje (21) de Economia deste Diário é exemplo de como o Brasil conseguiu equacionar seus entraves de desenvolvimento. Os segmentos da indústria e de serviços impulsionaram o PIB (Produto Interno Bruto), que cresceu 3,1% em um ano ­ um resultado surpreendente apenas para quem, em vez de dar um voto de confiança ao ministro Paulo Guedes, preferiu desdenhar da condução certeira do País somente para não dar o braço a torcer diante das evidências claras da eficiência do novo modelo de sustentabilidade financeira em andamento. O núcleo duro do governo aposta em nova onda de boas notícias, com a provável queda dos juros em 2023.

Nem mesmo o fortíssimo viés ideológico contra o presidente, empregado pelos mais diversos intérpretes da realidade nacional, é capaz de impedir que o brasileiro comum comece a enxergar os bons resultados da economia –­ ou, ainda melhor, se beneficie deles. Não é por outra razão que, ao menos nas pesquisas realizadas pelos institutos mais eficientes na sondagem da opinião pública, Jair Bolsonaro tem sido muito bem avaliado em sua primeira gestão e já aparece tecnicamente empatado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas intenções de voto para o Palácio do Planalto no pleito de outubro. O Brasil, que brilha cada vez mais no Exterior, começa a orgulhar e a beneficiar também quem mora por aqui.