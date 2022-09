Economia avança no Brasil e PIB registra alta de 3,1% em um ano

Beatriz Mirelle

O PIB (Produto Interno Bruto) nacional cresceu 0,6% em julho na comparação com junho, puxado por atividades dos setores de indústrias e serviços. De acordo com o Monitor do PIB da FGV (Fundação Getulio Vargas), a economia teve alta de 3,1% frente ao mesmo período do ano passado e fechou com acréscimo de 3,3% no trimestre móvel encerrado em julho.

A exportação no país subiu 1,6%, enquanto a importação de bens e serviços teve taxa positiva de 3,4% frente a junho. Estima-se que as riquezas produzidas no país tenham somado R$ 5,4 trilhões neste mês.

"O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulga os dados do PIB trimestralmente. Para não ficar tanto tempo sem informações, o monitor antecipa com prévias mensais, diminuindo, assim, as incertezas referentes aos próximos resultados oficiais", explica Juliana Trece, coordenadora da pesquisa do FGV IBRE (Instituto Brasileiro de economia da Fundação Getulio Vargas). De acordo com a economista, a alta de 0,6% superou as expectativas dos especialistas. "No segundo semestre, a economia tende a desacelerar. O mês apurado demonstrou crescimento apesar de um cenário de juros elevados." A Selic, taxa básica de juros da economia, está em 13,75% ao ano.

"Em 2022, as ofertas de serviços vêm segurando os resultados. Os destaques são para alojamento, transporte e alimentação. Essas são atividades presenciais que estão se normalizando após restrições causadas pela pandemia." As demandas são puxadas pelos consumos das famílias, índice que subiu 0,5% em julho frente a junho. "Há mais gastos com viagens e restaurantes, por exemplo, já que houve um longo período de repressão estimulado pela crise sanitária." A economista também destaca que estímulos fiscais, como liberações de saques do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e aumento do Auxílio Brasil, aquecem as atividades.

A exportação de bens e serviços cresceu 4,7% na comparação interanual, mas recuou 0,7% no trimestre móvel fechado em julho. As áreas de serviços, bens intermediários, bens de capital e de consumo se sobressaíram, segundo Juliana. "As exportações em agropecuários e de extrativa mineral diminuíram e explicam o desempenho negativo apresentado. Serviços também foi um segmento essencial para importações", comenta a pesquisadora.

Inflação para indústria sobe 1,21%

O IPP (Índice de Preços ao Produtor) apresentou acréscimo de 1,21% nos preços industriais em julho frente a junho. O setor de alimentos se destacou, com alta de 0,69 p.p. (ponto percentual). A taxa aumentou 11,46% no acumulado do ano. Esse é o segundo maior resultado para o mês desde 2014, quando a pesquisa do IBGE começou a ser feita.

O levantamento analisa 24 atividades de indústrias extrativas e de transformação. Desse número, 17 demonstraram desempenho positivo em julho. O indicador fechou em 18,04% na soma dos últimos 12 meses, retraindo ao que foi registrado em junho (18,78%). Depois de alimentos, petróleo e biocombustíveis motivou o desempenho do início do segundo semestre (com 0,46 p.p.). Em nota, o gerente do IPP, Manuel Campos, comentou que os dois segmentos corresponderam a 1,15 ponto percentual da variação de 1,21% de julho. "Os produtos que mais influenciaram o resultado foram o leite e seus derivados, seguido pelo açúcar, derivados de soja e carnes e suas miudezas de aves congeladas", pontua o analista, que destaca influências causadas pelos preços do óleo diesel e gasolina.

Por outro lado, a metalurgia caiu 0,27 p.p.. Na comparação mensal, a área de produtos de fumo (7,01%) teve o maior acréscimo.