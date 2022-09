Corinthians anuncia venda de 30 mil ingressos para final do Brasileiro feminino

20/09/2022 | 20:36



Uma final com estádio lotado. O Corinthians anunciou nesta terça-feira que mais de 33 mil ingressos já foram vendidos ao público para o duelo com o Internacional, que será realizado no próximo sábado, às 14, n Neo Química Arena. A procura em massa indica que o clube está próximo de bater o recorde de público em uma partida de futebol feminino no país.

No primeiro jogo da decisão com o Inter, que terminou empatado em 1 a 1, o Beira Rio recebeu 36 mil pessoas.

Em sua primeira parcial, anunciada na segunda-feira, a diretoria do Corinthians comunicou que 10 mil torcedores haviam comprado bilhetes para a decisão. Nesta terça, dia que marcou a abertura da venda geral, mas de 23 mil entradas foram comercializadas.

Em nota no seu perfil social, o clube paulista informou o total de ingressos negociados. "O Corinthians informa que 33 mil ingressos já foram vendidos para a final do Brasileirão Feminino, sábado, às 14h, na Neo Química Arena!"

Ainda por meio das redes sociais, o clube informou que uma parcela dos demais ingressos está em status de reserva e aguarda a confirmação de pagamento. No caso da compra da entrada não se concretizar, o mesmo retorna ao sistema para ser comercializado.

Essa procura em massa, no entanto trouxe transtornos para alguns torcedores que tentaram adquirir bilhetes em função da instabilidade dos sites de venda.

A decisão do título do Campeonato Brasileiro chega ao seu segundo jogo decisivo totalmente indefinido. Com a igualdade de 1 a 1 no primeiro confronto, quem vencer levanta a taça. No caso de um novo empate, a decisão do título vai ser definida nos pênaltis.