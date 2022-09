Democratização de transmissões ajuda modalidades a se ligarem com novos públicos

20/09/2022 | 20:24



O ano de 2022 do Brasil nas plataformas de streaming está marcado pelo crescimento de criadores de conteúdo obtendo direitos de transmissões de diversos gêneros esportivos. Assim, monopólios televisivos se desfazem e emissoras de TV passam a compartilhar as transmissões com as mais diferentes plataformas digitais.

Este movimento de democratização das transmissões esportivas mostra a força que as plataformas de streaming possuem para garantir os direitos de transmissão de campeonatos dos mais diversos. E não é apenas com os esportes ao vivo que o streaming se destaca: as produções de séries e documentários originais também são fatores que marcam o sucesso destas plataformas.

A NSports, sportech brasileira, é um exemplo que mostra a mudança do público no consumo dos torneios esportivos. Neste ano, a primeira plataforma de streaming esportivo do País transmitiu os campeonatos estaduais de Santa Catarina e Paraná, além de ter exibido a Superliga de Vôlei nas modalidades masculina e feminina, a Liga Nacional de Futsal e diversas atrações por meio do Canal Olímpico do Brasil, do COB.

"A chegada do streaming tem provocado um grande avanço no que se refere à democratização das transmissões esportivas. Por meio dessa tecnologia, várias modalidades ganharam mais visibilidade e, consequentemente, puderam aumentar a base de fãs. Portanto, essa mudança no mercado foi boa tanto para clubes, ligas e atletas, quanto para o torcedor, que ganhou mais opções para acompanhar o seu esporte favorito", aponta Guilherme Figueiredo, CEO da NSports.

O Campeonato Carioca e o Paulistão de 2022 também apostaram nas plataformas digitais para aumentar o público, com transmissões oficiais no YouTube e influenciadores nas mais diversas plataformas de livestreams, além da transmissão feita pela Record nos canais televisivos.

Um dos influenciadores que já transmitem partidas do Campeonato Brasileiro e do Carioca em canal na Twitch é Casimiro, considerado um dos maiores criadores de conteúdo atualmente na plataforma. Além das transmissões em seu próprio canal, também foi contratado como comentarista pela Amazon Prime para jogos da Copa do Brasil.

Antes de explodir nas plataformas de streaming e vídeo, Casimiro era apresentador de programas esportivos na televisão. Ele já era famoso pelos quadros divertidos e informais na TNT Sports e atingiu o ápice quando começou a fazer livestreams na Twitch, trazendo um lado humorístico às transmissões de jogos do Campeonato Carioca.

Este novo modo de fazer transmissões, de maneira lúdica e humorada, chama a atenção de jovens. "Os conteúdos do streaming devem continuar crescendo. A multiplicação de canais é uma tendência e todos estão disputando espaço, seja com produtores de conteúdo ou algumas novas startups", destaca Bruno Maia, executivo de inovação no esporte e CEO da Feel The Match.

Outro fenômeno das plataformas digitais é Alexandre "Gaules". Ele é atualmente o maior streamer brasileiro na Twitch e detentor do recorde nacional de maior número de espectadores simultâneos (710 mil pessoas - StreamCharts), durante a transmissão de uma partida de CS:GO. Gaules também transmite o jogo de FPS tático da Ubisoft, Rainbow Six Siege e, além dos esportes eletrônicos, também possui direitos de transmissões da NBA, Fórmula 1 e Stock Car.

"Uma parceria que beneficia todas as partes, especialmente os fãs: os seguidores do Gaules e Tribo estão conhecendo o R6 pelo olhar de seus queridos streamers enquanto que a comunidade de R6 acompanha seus jogos favoritos pela voz de um dos maiores influencers do mundo. A iniciativa promove interação entre comunidades e diversificação de conteúdos, expandindo os horizontes dos jogadores", ressalta Leandro Montoya, que ocupa o cargo de "Associate Director Esports LATAM" da Ubisoft.

Além da cobertura em casa, Gaules também tem integrantes da Tribo que fazem cobertura in loco nos eventos de eSports. Um dos personagens mais conhecidos é André "Liminha", que faz papel equivalente ao de um repórter de campo durante os campeonatos, entrevistando jogadores, e apresenta o local do evento aos espectadores - de forma totalmente descontraída. Um dos eventos com cobertura recente de Gaules e Liminha foi o Six Berlim Major, disputado no Teatro am Potsdamer Platz, na capital alemã.