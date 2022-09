Danilo desabafa após nova expulsão pelo Palmeiras: 'Não sou um cara violento'

20/09/2022 | 20:10



Dias após ser expulso pela segunda vez pelo Palmeiras, Danilo utilizou sua conta no Instagram para desabafar a respeito do assunto. Em postagem, o volante reconheceu que está apresentando um desempenho aquém do esperado e que não se considera um "cara violento."

No último domingo, o volante foi expulso pela segunda vez na carreira, durante o clássico com o Santos, após forte entrada em Soteldo. A partida terminou com vitória do Palmeiras por 1 a 0. Ainda nesta temporada, na volta das quartas de final da Libertadores, Danilo foi expulso contra o Atlético-MG.

"Quem acompanha minha carreira sabe que estou longe de ser um cara violento e desrespeitoso dentro e fora de campo tanto que em toda a minha carreira tive duas expulsões, a primeira contra o Atlético Mineiro em que num lance escorreguei e cometi a falta. A segunda no último jogo contra o Santos em que cometi a falta para evitar um provável gol, errei, e não tenho nenhum problema em assumir minha responsabilidade, preferi a falta do que o risco do gol e exagerei, me desculpo com meus colegas de trabalho e com os torcedores que sempre apoiaram nos bons momentos e sabia que não seria diferente agora, obrigado!", escreveu.

Além das falas sobre sua disciplina, Danilo aproveitou o espaço para realizar uma autoavaliação de seu desempenho. Ainda no último domingo, após a vitória no clássico, Abel Ferreira recordou a convocação do atleta à seleção brasileira e afirmou que isso "fez mal para Danilo." Sem citar a convocação, o volante reconheceu que já esteve em melhor forma no Palmeiras.

"A vida de um atleta é muito doida mesmo, talvez alguns de vocês nem façam ideia, é feita de altos e baixos e no caso do futebol ainda mais maluca. Profissionalmente já estive em momentos melhores no clube e acreditem, meus últimos jogos também não me deixaram feliz!", afirmou o volante.

Com a expulsão na última rodada, Danilo será desfalque para o Palmeiras no duelo com o Atlético-MG, na 28ª rodada do Brasileirão, no dia 28. Além do volante, a equipe paulista não contará com Gabriel Menino e Zé Rafael (suspensos pelo terceiro amarelo), Weverton e Gustavo Gómez (convocados para seleção brasileira e paraguaia, respectivamente) e Abel Ferreira (também expulso contra o Santos).