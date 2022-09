Reino Unido e Japão decidem trabalhar juntos contra 'ameaça estratégica' da China

20/09/2022 | 19:58



Os premiês do Reino Unido e Japão, Liz Truss e Fumio Kishida, se reuniram em Nova York nesta terça-feira, 20, durante a 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas. De acordo com comunicado do governo britânico, os países resolveram trabalhar juntos para lidar com "a ameaça estratégica imposta pela China".

Truss ainda teria condenado as recentes provocações chinesas sobre Taiwan, que ameaçaram a zona especial econômica japonesa.

"A premiê e o primeiro-ministro Kishida concordaram com a importância de democracias com ideias semelhantes trabalhando juntas, inclusive por meio de instituições internacionais como o G7, para restringir as ameaças econômicas, de segurança e outras de regimes autoritários", informa nota do número 10 de Downing Street.