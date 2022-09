Biden nomeia formalmente nova embaixadora na Rússia

20/09/2022 | 19:17



O presidente Joe Biden nomeou formalmente nesta terça-feira, 20, uma veterana oficial de serviço estrangeiro com anos de experiência em assuntos russos para ser a próxima embaixadora dos Estados Unidos na Rússia.

A Casa Branca anunciou a nomeação de Lynne Tracy, atual embaixadora na Armênia.

A seleção de Tracy já era conhecida há algum tempo, mas não havia sido anunciada, enquanto o governo aguardava aprovação da Rússia. As indicações para embaixadores devem ser aprovadas pelo governo anfitrião sob as regras do protocolo diplomático.