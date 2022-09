Guedes faz crítica a Lula e pede que brasileiros não mergulhem no passado

20/09/2022 | 19:15



A doze dias das eleições, o ministro da Economia, Paulo Guedes, que já entrou de cabeça na campanha à reeleição do chefe, o presidente Jair Bolsonaro, fez mais um discurso antiesquerda nesta terça-feira, 20, durante a convenção da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) em Campinas (SP). No encontro, ele pediu que os brasileiros não "mergulhem no passado" .

"Não mergulhem no passado e não busquem volta a políticas econômicas", declarou o ministro, em referência à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta neste ano retornar ao Palácio do Planalto. "Tem candidato dizendo que criou 10 milhões de empregos em oito anos, nós criamos 16 milhões em dois", comparou, sem citar Lula nominalmente.

Ao longo de sua exposição, Guedes pediu "tolerância" à esquerda. "É preciso ter tolerância com os religiosos, com os patriotas. Não reclamem de falta de tolerância se vocês da esquerda não conseguirem ser tolerantes", afirmou Guedes, no evento.

Segundo o ministro, ele não pôde estar presente presencialmente porque está concentrado em "ajustes" em dotações orçamentárias do Executivo.

Guedes afirmou que a América está "desmanchando" sob governos de esquerda, como supostamente acontecia com o Brasil na era PT. "A democracia brasileira era igual a saci-pererê, só pulava na perna esquerda", afirmou. Em seguida, criticou o Plano Real: "foi muito capaz na política monetária, mas o endividamento virou bola de neve".