Em A Fazenda 14, Thomaz Costa revela que quase ficou com Maisa Silva

20/09/2022 | 17:10



Se você não sabe, A Fazenda 14 está dando o que falar dentro e fora do confinamento e entre os peões presentes está Thomaz Costa, o ex-namorado de Larissa Manoela. O bonitão vivia se enfiando em polêmicas do lado de fora do confinamento e lá dentro não está sendo diferente.

Em uma recente conversa dentro do reality rural com Lucas Santos e Deolane Bezerra, o influenciador revelou na sala de estar da casa que quase ficou com a apresentadora Maisa Silva, amiga de Larissa Manoela.

Assim que ele fez a revelação em voz baixa, Lucas então perguntou quando que a situação teria acontecido e o ex-ator de Carrossel deu mais detalhes explicando toda a situação.

- Foi no aniversário da Larissa, só que elas eram amigas e ela [Maísa] achou mancada. Aí ela passou e nunca aconteceu. As coisas que eu tô falando pro Brasil, véi! Nossa, mano do céu!.

Deolane então fez uma participação muito importante na conversa e soltou:

- Você é idiota.

Eita!