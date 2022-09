Uefa confirma Rússia fora da Eurocopa, mas permite participação de Belarus

20/09/2022 | 15:32



O Comitê Executivo da Uefa se reuniu nesta terça-feira e confirmou que a seleção russa não participará do sorteio para a fase qualificatória da Eurocopa de 2024, mas permitiu a participação de Belarus, decisão que vai contra o posicionamento da Alemanha, anfitriã do torneio. Em pronunciamento recente, Nancy Faeser, ministra do Interior alemã, pediu que os dois países fossem banidos da competição.

A exclusão da Rússia dá continuidade à série de sanções direcionadas ao país desde o início da invasão à Ucrânia promovida pelo presidente Vladimir Putin. A Uefa decidiu, em fevereiro, suspender os clubes e a seleção russa de suas competições. Com isso, a Rússia foi proibida de disputar as Eliminatórias da Copa do Mundo e a Liga das Nações da Uefa, e os times ficaram de fora dos campeonatos europeus.

Belarus também vinha sofrendo com punições nos mais diversos esportes, já que é um aliado militar importante dos russos, muito em razão de sua localização, por isso a Alemanha defendia o veto. Liberado para jogar a Euro, o país não poderá ficar no mesmo grupo que a Ucrânia, conforme decidido pelo Comitê.

A Federação Russa de Futebol informou que estuda formas de tomar "novas medidas no âmbito de proteção jurídica". A confirmação da ausência dos russos foi celebrada nas redes sociais por Andriy Pavelko, presidente da Federação Ucraniana de Futebol.

"Os russos simplesmente não têm nada para se prepararem. Como solicitado, a federação russa não estará em Frankfurt, na Alemanha, no dia 9 de outubro. E, ao menos até 2024, eles não poderão participar de uma competição internacional de futebol. A Euro 2024 será realizada sem um país agressor", escreveu o dirigente.

O sorteio marcado para 9 de outubro distribuíra 53 seleções em dez grupos da fase qualificatória da Eurocopa 2024. A Alemanha, por ser o país-sede do torneio, já tem vaga garantida na fase final, portanto não participará da qualificação.