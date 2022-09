Adam Levine se pronuncia sobre suposto affair: - Foi o maior erro que eu poderia cometer

20/09/2022 | 15:11



Traiu ou não traiu? A modelo Summer Stroh gerou o maior bafafá ao afirmar em seu TikTok que estava tendo um caso com Adam Levine, vocalista da banda Maroon 5. O cantor é casado com Behati Prinsloo, com quem gerou três filhos durante o matrimônio - o último deles ainda na barriga da esposa.

Diante dos fatos, nesta terça-feira, dia 20, Levine publicou em seu Instagram uma nota de esclarecimento devido a dimensão que os rumores tomaram:

- Muito está sendo dito sobre mim no momento e eu quero esclarecer tudo. Usei o mau julgamento ao falar com qualquer pessoa que não fosse minha mulher com qualquer tipo de flerte. Eu não tive um caso, porém cruzei a linha durante um período lamentável da minha vida. Em certos casos, isso se tornou inapropriado; eu me responsabilizei por isso e tomei medidas proativas para remediar isso com minha família. Minha mulher e minha família são tudo o que me importam neste mundo. Ser tão ingênuo e estúpido foi o suficiente para arriscar a única coisa que realmente importa para mim, foi o maior erro que eu poderia cometer. Nunca vou cometer isso de novo. Assumo total responsabilidade. Nós vamos superar isso. E vamos superar isso juntos.

O pronunciamento feito pelo vocalista ocorreu no mesmo dia em que a modelo que expôs o suposto affair com Levine postou um vídeo em suas redes sociais, aprofundando a história e o motivo pelo qual contou sobe o relacionamento dos dois ao público. No vídeo, Summer diz que um amigo havia tentado vender a história para um tabloide sem que ela soubesse e, assim, foi contatada para que se posicionasse e postou o vídeo para que a polêmica se encerrasse.

- Pensando no que aconteceu, eu gostaria de ter questionado mais as coisas, de não ter sido tão ingênua, mas ser ingênua não é desculpa para o que eu fiz e o meu papel nessa história. Eu não estava tentando fazer com que as pessoas simpatizassem comigo e eu sei completamente que não sou a vítima nisso. Eu não sou quem está sendo machucada aqui, e sim Behati e suas filhas e por isso eu sinto muito.