Larissa Manoela fala sobre a descoberta de doenças: Não é fácil ser mulher

20/09/2022 | 15:11



Nesta terça-feira, dia 20, Larissa Manoela compartilhou pelo Twitter que recebeu o diagnóstico positivo para endometriose e síndrome do ovário policístico. A atriz, que recentemente completou dois meses de namoro com André Luiz Frambach, contou que foi através de ultrassom detalhado que os médicos puderam descobrir o que se passava com ela.

Ontem, através de um ultrassom detalhado, eu descobri que, além de endometriose, eu tenho também ovário policístico. Não é fácil ser mulher. O diagnóstico positivo assusta e confesso dar uma desestabilizada. Mas estou certa de que vou encontrar o melhor tratamento para ambas as doenças!

A endometriose, doença que começou a ser mais falada recentemente por conta de Anitta, se trata de uma condição em que o endométrio tem algumas células inflamadas e pode causar dores muito fortes até sangramento anormal. Já a síndrome do ovário policístico se trata de um distúrbio hormonal e pode acarretar em acnes, irregularidade dos ciclo menstrual, até sintomas mais graves como a infertilidade.