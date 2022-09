HyperX anuncia linha de periféricos Naruto: Shippuden

Da Redação

20/09/2022



A HyperX, dedicada ao mundo gamer, anunciou linha de periféricos em edição limitada desenvolvida em colaboração com Naruto: Shippuden.

A coleção gamer HyperX x Naruto: Shippuden tem quatro produtos com design inspirado nos personagens Itachi Uchiha e Naruto Uzumaki:

o teclado mecânico HyperX Alloy Origins,

o headset HyperX Cloud Alpha,

o mouse HyperX Pulsefire Haste

e o mousepad HyperX Pulsefire Mat XL.

A nova coleção HyperX x Naruto: Shippuden em edição limitada apresenta detalhes em laranja vivo, inspirados no lendário ninja Naruto Uzumaki, e em vermelho escuro, característico de Itachi Uchiha, o icônico membro da Akatsuki.

Enquanto o elegante e resistente teclado mecânico Alloy Origins passa a contar com versões inspiradas tanto em Naruto quanto em Itachi, o headset HyperX Cloud Alpha, também baseado nos personagens, oferece áudio imersivo ao usuário, que pode despertar seu ninja interior nos games ou até inspirar novos caminhos no mundo dos animes com som de alta qualidade.

Além deles, completam a linha HyperX x Naruto: Shippuden o mouse gamer ultraleve HyperX Pulsefire Haste e o confortável mousepad gamer HyperX Pulsefire Mat XL, todos estilizados com elementos de Naruto, já que a nova coleção foi projetada especialmente para a comunidade gamer fã da franquia.

A coleção em edição limitada HyperX x Naruto: Shippuden será comercializada a partir de hoje (21) nos Estados Unidos, com exclusividade na HyperX Shop. Não há previsão de lançamento no mercado brasileiro.

• Teclado mecânico HyperX Alloy Origins : construído com switches mecânicos de fabricação própria da HyperX, o periférico conta com teclas retroiluminadas RGB com LEDs expostos para maior brilho, além de diversos efeitos de luz e cinco níveis de intensidade ajustáveis.

O teclado tem ainda estrutura de alumínio resistente – o mesmo usado em aeronaves – com acabamento escovado, para máxima durabilidade e estabilidade, e layout minimalista para otimizar a experiência e ampliar a área de movimentação do mouse.

Os modelos Alloy Origins são compatíveis com o software gratuito HyperX NGENUITY, que tem recursos avançados de personalização da iluminação e de macros, incluindo efeitos personalizáveis para cada tecla. Conta também com cabo trançado removível USB tipo C e USB tipo A.

• Headset HyperX Cloud Alpha : equipado com drivers de áudio de 50mm, espumas de alta densidade e revestimento de primeira qualidade, conta com tecnologia HyperX Dual Chamber que, a partir de duas câmaras sonoras em cada concha auricular, separa os sons graves dos médios e agudos, reduzindo a distorção sonora e fornecendo áudio mais estável e preciso em jogos, músicas e filmes.

Além disso, tem certificação TeamSpeak e Discord, vem com microfone com cancelamento de ruído, cabo trançado removível com controle de áudio in-line e é compatível com dispositivos com portas 3,5mm.

• Mouse HyperX Pulsefire Haste : ultraleve (59g), se destaca pelo design hexagonal em seu painel superior, no estilo favo de mel, favorecendo os movimentos rápidos e proporcionando melhor ventilação ao equipamento.

Projetado para atender as necessidades dos gamers que procuram velocidade de movimentação, o Pulsefire Haste oferece o máximo em conforto e comando. Conta ainda com seis botões programáveis e switches mecânicos TTC Golden à prova de poeira e resistentes à água, que suportam até 80 milhões de cliques, memória interna para salvar a configuração preferida via software HyperX NGENUITY e base feita de PTFE (teflon de nível mais puro), que reduz o atrito e permite deslizamento mais suave.

Para aumentar as opções de customização, vem com fitas adesivas opcionais que podem ser aplicadas para melhorar o controle e a pegada do usuário. Por fim, conta com sensor Pixart 3335 para rastreamento preciso, quatro opções pré-definidas de DPIs (400, 800, 1600 e 3.200), retroiluminação RGB e possibilidade de personalização dos comandos dos botões.

• Mousepad HyperX Pulsefire MAT XL : ideal para gamers que gostam de mousepads grandes para acomodar seus periféricos e acessórios, tem tamanho XL (extra large) e superfície de tecido densamente trançada, ajustada para maior precisão da movimentação e deslizamento suave.

Durável e portátil, pode ser enrolado e tem ainda bordas com costuras niveladas que não desfiam. Sua base antiderrapante com borracha texturizada oferece melhor aderência durante as partidas.