Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello agradecem mensagens de carinho sobre gravidez

20/09/2022 | 14:11



Após o anúncio de que está esperando seu terceiro filho aos 55 anos de idade, Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello agradeceram todas as mensagens de carinho que os dois receberam. Por meio do Twitter, a atriz falou de toda a emoção que está passando:

Gente, vou ser mamãe de novo! Estou tão feliz, obrigada pelas mensagens de amor, vendo tudo aqui.

O ator aproveitou seus Stories para falar mais sobre a novidade do casal, que está casado desde 2018:

- Estou passando aqui para agradecer toda a energia incrível, de amor, que vocês mandaram para a gente. Eu sabia que ia ser muito legal dar essa notícia para todo mundo. Para os amigos antigos, novos, para vocês que nos seguem. Não imaginava que seria essa onda de amor. Estou muito emocionado. Estamos muito felizes. Vamos contando os passos para vocês! O sexo, o nome do bebê. Estamos felizes e queremos dividir isso com todo mundo. Queremos espalhar essa alegria que estamos sentindo para vocês. Obrigado pelas mensagens. Um beijo no coração de todo mundo! Vamos com fé e muito amor!

Raia não deu maiores detalhes sobre os dois estarem tentando ter um filho ou não, mas em 2021 a dançarina contou à revista Claudia que tinha se precavido caso quisesse aumentar a família mais adiante. Quando estava com 45 anos de idade, ela congelou seus óvulos e contou que entrou na menopausa aos 52 anos.

Felicidades à família que está aumentando!