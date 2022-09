Árvores e vida

Da Redação



Então a primavera chega no dia 22 de setembro e o Dia da Árvore um dia antes, para anunciar a mais bela estação do ano. Infelizmente, acho que não temos muito para comemorar no Dia da Árvore, pois nós, seres humanos, não sabemos ou não queremos cuidar bem da natureza. Nós não cuidamos do nosso meio ambiente, não protegemos as árvores que nos dão tudo, até o ar que respiramos e sem o qual não vivemos. O resultado é um planeta cada vez mais maltratadoe poluído, com cada vez menos condições de dar sustentação à vida.

Eu não tenho árvores grandes em minha casa, pois meu jardim é pequeno e é o único lugar onde tem um pouquinho de terra para plantar. E gostaria, gostaria de ter uma grande área para plantar muitas árvores e cuidar bem delas.

Nem meus pés de jacatirão tenho mais, que morreram, quando viajamos, mas que floresciam lindamente. Tenho só um pé de manacá-da-serra, o jacatirão de inverno, bem pequeno, que plantei recentemente, e alguns pés de araçá, que podo sempre, embora produzam abundamentemente. Tinha dois pés de mamão papaia, mas não colhia os frutos, deixava para os passarinhos que vêm cantar no meu jardim, nas janelas e nochão da cozinha. Eles me fazem festejar o Dia da Árvore, me lembram da importância do verde para o ser humano.

E por falar em jacatirão, o manacá-daserra, aquela variedade de jacatirão do inverno, que floresce em julho, ainda está florido por aí, fazendo companhia para os ipês, que estão cobertos de sol. Já nem sei mais direito a época de florescência deles, dos ipês, com todo esse descompasso do tempo, resultado do nosso descaso para com o meio ambiente, que têm mudado tudo, inclusive as estações.

Dá gosto ver árvores majestosas como o ipê e o jacatirão exibirem suas flores e suas cores ao mesmo tempo e é uma coisa que não é normal, pois o manacá-daserra floresce em julho, dificilmente alcançaria a florada do ipê. E a nossa primavera entra, assim, ornada com as flores douradas do ipê, que irradiam luz, e as flores do jacatirão-manacá, que ainda persistem. Persistem, apesar do nosso descaso para com Mãe Natureza.

Como eu já disse em outra crônica, eu gosto de árvores. Gosto de muitas coisas: de um sorriso de criança, de um rio de águas claras, de flores, campos e praças.Gosto de natureza, simplicidade, pureza, de terra, mar e de sol. E gosto muito de árvores. Gosto delas na primavera, no inverno, no verão e até no outono.

Que não nos lembremos de refletir sobre o valor das árvores em nossas vidas apenas num dia do ano. Precisamos nos conscientizar que sem elas, não sobreviveremos neste planeta que já foi mais azul. Se não protegermos nossas matas, a água desaparecerá e tudo virará deserto. E a vida não resiste em desertos. Todo dia é dia das árvores, é dia da vida.

Luiz carlos Amorim é escritor, editor e revisor, Fundador e presidente do grupo literário A Ilha.



Palavra do Leitor

Ignácio de Loyola ­- 1

Ler a entrevista de Ignácio de Loyola Brandão (Política, ontem) foi como sorver e degustar um cálice do elixir da vida. Termino a leitura com as papilas gustativas em efervescência, absorvendo seu extrato.

Pedro Manoel Cordeiro - Ribeirão Pires

Ignácio de loyola ­- 2

Poucas vezes me deparei com algo tão profundo quanto a reflexão do escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras Ignácio de Loyola Brandão, que será convidado de honra da 1ª edição da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires): "Ler é dar sentido à vida". Muito bonito, além de verdadeira lição.

Anselmo Brusquer - São Bernardo

Rainha Elizabeth

A cerimônia do sepultamento da rainha Elizabeth foi impecável nos mínimos detalhes, digno da nobre, sensata, querida e respeitável que foi durante o seu longevo reinado. Não só o Reino Unido lhe rendeu a merecida homenagem, tambémcom a presença dos representantes de quase todas as nações e a maior audiência televisiva à face da Terra. "God Save the Queen".

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)

Câmara de São Caetano

Quando precisamos comprar uma mercadoria, ou serviço, fazemos alguns questionamentos: é realmente necessário, é de qualidade, o fornecedor é confiável, o preço é razoável, cabe no nosso bolso e acabamos optando ou não por adquirir. Mas infelizmente nem tudo funciona dessa maneira. Algumas coisas nos são impostas, goela abaixo. Tomo como exemplo a Câmara de São Caetano que nos impõem por força de lei, ou seja, gostando ou não, temos que aceitá-la, afinal leis se cumprem. Mas isso não significa que devemos aceitar e engolir manter uma câmara a peso de ouro. Afinal nossa Câmara Municipal é uma das mais caras do Estado. Na verdade, a oitava mais cara dos 644 municípios, fora a Capital. São R$ 52.614.450,56, ou R$ 2.769.181,61 por vereador, pagos por ano através dos nossos impostos. Manter a Legislativo custa R$ 323,26 por habitante ao ano. Um vereador de São Caetano custa 5,54 mais do que um vereador de Mauá. Imaginem se os serviços do Legislativo fossem adquiridos de acordo com os princípios acima. Duvido que um consumidor, minimamente esclarecido, escolheria a nossa Câmara. O nosso dinheiro é curto, o consumidor não é idiota. Com certeza daria preferência ao Legislativo de Mauá, cujo custo é quase seis vezes menor e, ainda, levaria de lambuja mais quatro vereadores. Mas, voltando à realidade, não podemos mais aceitar uma Casa de Leis tão dispendiosa. Pode até ser legal, mas é imoral. Acredito que muitos vereadores também concordam que é preciso diminuir os gastos.Portanto, é chegada a hora de unirmos numa grande cruzada como objetivo de tirar nossa câmara do ranking das mais caras do Estado. Precisamos mostrar nossa indignação e a nossa revolta.

Roberto Canavezzi - São Caetano

Tebet

A candidata ao Planalto Simone tebet (MDB), com a lucidez que lhe é peculiar, afirmou: "2º turno com Lula e Bolsonaro é o pior dos mundos. Não vai ter paz"! Acrescento, vença Lula ou Bolsonaro também não vai existir respeito às nossas instituições, menos ainda zelo com os recursos dos contribuintes, ou seja, a corrupção vai correr solta. Lula vai continuar comprando ativos através de laranjas, tal qual ocorreu com o sítio de Atibaia, e Bolsonaro e sua família devem continuar adquirindo imóveis com dinheiro vivo fruto de atividades vis. E o Brasil, vai continuar sua trajetória de retrocesso econômico e social! Acorda, eleitor.

Paulo Panosian - São Carlos (SP)

Palmeiras

A comissão técnica do palmeiras precisa urgentemente intensificar o acompanhamento piscológico dos jogadores. É muito atleta expulso nos últimos jogos (Esportes, ontem).

Soraia C. Pêra - São Bernardo