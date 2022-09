Drake pode vir ao Lollapalooza Brasil em 2023

20/09/2022 | 13:11



Já prepara o seu cofrinho, porque pode ser que Drake venha ao Brasil em 2023! A dica foi dada por José Norberto Flesch em suas redes sociais e já está deixando os fãs com as esperanças lá em cima.

Na noite da última segunda-feira, dia 19, o jornalista contou que existe a possibilidade do rapper Drake se juntar ao elenco de famosos que devem marcar presença no Lollapalooza Brasil em 2023. O festival já tem data marcada em São Paulo para os dias 24, 25 e 26 de março.

Ao longo do vídeo de pouco mais de quatro minutos, o jornalista não entrou em detalhes sobre os planos do canadense, mas acendeu a chaminha da esperança, né? Ainda não sabemos se ele marcará outras apresentações em solo brasileiro. A equipe oficial de Drake ainda não confirmou as informações, mas caso se torne verdade, será a primeira vez dele em São Paulo!

Vale lembrar que Drake foi uma das atrações principais do Rock in Rio em 2019, porém sua passagem pela cidade carioca foi bem conturbada. O cantor acabou ignorando alguns fãs que o esperavam do lado de fora do aeroporto e se recusou a comer as comidas típicas brasileiras, além de ter proibido a transmissão ao vivo de sua apresentação no canal Multishow.