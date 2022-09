Ashley Greene, atriz da saga Crepúsculo, anuncia nascimento da primeira filha: Bem-vinda ao nosso mundo

20/09/2022 | 13:11



Tem mamãe nova na área! Ashley Greene usou as redes sociais para anunciar a chegada de sua primeira filha, fruto do relacionamento com Paul Khoury. A pequena Kingsley Rainn Khoury nasceu na última segunda-feira, dia 19, e recebeu um belíssimo texto de boas-vindas na página do Instagram da atriz.

Na publicação, a intérprete de Alice Cullen da saga Crepúsculo exibiu um registro da mãozinha da filha e escreveu:

E assim - tudo mudou. Em um único momento, você veio ao nosso mundo e todo o resto desapareceu. Nada mais importava. O amor em que estamos envolvidos não pode ser explicado, apenas sentido da maneira mais profunda. Te amamos muito, menininha. Bem-vinda ao nosso mundo.