Junta Comercial de SP amplia serviços online e prevê digitalização total este ano

20/09/2022 | 12:45



A Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, disponibilizou seis novos serviços em seu sistema integrado de registro, o Via Rápida Empresa Digital, avançando para 72% de seu atendimento online. Agora empresários podem solicitar alteração de nome empresarial, alteração de objeto social, alteração de endereço, atos de enquadramento, desenquadramento e reenquadramento, tudo online.

"A desburocratização e o processo de digitalização da Junta realizado por essa gestão reduziu o tempo de abertura de empresas de 4 dias para somente 24 horas", diz Zeina Latif, secretária de Desenvolvimento Econômico. "O resultado é que São Paulo nunca teve tantos empreendedores como agora, em média, são 7 mil novas micro e pequenas empresas por mês, ou 350 empresas a cada dia útil. Um crescimento de mais de 7% sobre o ano passado."

A gestão iniciou o procedimento para implantação das aberturas do tipo jurídico S/A. O Estado tem registrado seguidos recordes de aberturas de empresas. O saldo líquido de abertura de empresas em SP cresceu 68% no primeiro semestre em comparação aos primeiros seis meses de 2019, período anterior à pandemia do Coronavírus.

Ainda segundo o levantamento, foram registrados 87,8 mil novos empreendimentos frente aos 52,2 mil abertos há três anos. Na comparação com o primeiro semestre de 2021, quando o saldo foi de 84,8 mil novas empresas, o crescimento foi de 3,5%. Já com o período de 2020, na pandemia, o resultado líquido foi de 46,3 mil constituições e alta de 89,3%.

Segundo Paulo Henrique Schoueri, presidente da Junta, o objetivo de alcançar 100% dos processos online para empresas no Estado de São Paulo.