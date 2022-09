Grávida, Virginia Fonseca compartilha bastidores de ensaio e se declara: -Zé Felipe é calmaria, é amor, é alegria

20/09/2022 | 12:11



Cada vez mais perto de apresentar Maria Flor para o mundo, Virginia Fonseca compartilhou na última segunda-feira, dia 19, que estava fazendo um ensaio fotográfico com seu marido Zé Felipe. Ainda no mesmo dia, a influencer publicou uma série de stories de sua preparação e dos bastidores do momento e mais tarde já postou algumas imagens. O cenário foi montado na Fazenda Talismã do cantor Leonardo, pai de Zé.

Nos bastidores do dia de fotos, a youtuber mostrou como o clima estava descontraído e brincou com a semelhança entre a maquiadora que estava trabalhando com ela no dia e Simaria:

Já começamos por cá, a make. Com a Pri ou a Simaria? Gente recebi tanto direct achando que era a Simaria que até eu entrei na brincadeira, conta a influenciadora rindo.

Nas primeiras fotos divulgadas, apenas Virginia aparecia, mas a jovem de apenas 23 anos já havia contado em seu Instagram que nesta terça-feira, dia 20, o amado participaria das imagens e que a primogênita do casal apareceria, dito e feito a segunda rodada de imagens conta com o cantor. Fonseca aproveitou para se declarar para o parceiro na legenda:

E olha nós aqui de novo, em mais um ensaio de gestante, só que agora da nossa segunda filha, a Maria Flor! Obrigada por essa família linda que estamos construindo, obrigada por ser o melhor marido, pai e pessoa que eu já conheci!! Zé Felipe é calmaria, é amor, é alegria, é coração? Cada dia que passa me apaixono mais por você, pelo seu jeito, pelo seu cuidado, OBRIGADA por ter me dado nossas princesas e obrigada por nos colocar sempre em primeiro lugar, quero viver pra sempre ao seu lado. Que Deus continue abençoando nossa união, nossa família e nossos projetos!!! E Florzinha, venha com MUITA saúde, seus papais já estão a todo vapor esperando por você meu amor.

Lembrando que o casal já está junto desde o final de 2020 e têm uma filha juntos, a Maria Alice, de um ano de vida.