Viih Tube anuncia que está esperando o primeiro filho

20/09/2022 | 12:11



Pensa em um assunto inusitado que pegou todo mundo no susto. Pois é, Viih Tube que foi pedida recentemente em namoro por Eliézer, curtiram e muito as duas semanas de Rock in Rio e chegaram até a participar de uma cerimônia (de brincadeira) de casamento por lá.

Mas o que os fãs não estavam esperando é que a influenciadora revelaria na manhã desta terça-feira, dia 20, que está grávida do ex-BBB. Pois é, no YouTube, o casal fez questão de dar mais detalhes de todo o processo no dia que descobriram a notícia.

Já no Instagram, Viih Tube ainda fez pose ao lado do amado e compartilhou uma legenda fofa.

Sim, estou grávida, vamos ter um bebê. Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado, estou tão ansiosa para ver o seu rostinho meu pacotinho! Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história, era pra ser! Pais de primeira viagem e o Eli é o pai mais babão e chorão que já vi kkkk e vamos compartilhar todos os momentos com vocês! Obrigada a todos que apoiam a gente e torcem pela nossa felicidade e agora da nossa família!