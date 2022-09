Otavio Müller fala sobre virose que paralisou seu rosto: - Tenho desarmonização facial faz muito tempo

20/09/2022 | 12:10



Otavio Müller revelou que teve o lado direito do rosto paralisado após contrair uma virose. Em entrevista ao jornal O Globo, o protagonista de O Clube dos Anjos explicou que convive até hoje com as consequências do vírus.

- Tenho desarmonização facial faz muito tempo. O meu rosto não mexia, a minha boca caiu, a piscada ficou mais lenta.

Segundo o veículo, o ator sofreu com o problema outras vezes devido a golpes de ar, inclusive, durante uma cena.

- Eu fazia A vida sexual da mulher feia e senti o ar-condicionado bem na frente do palco. Falei: F***u, estou tendo paralisia de novo. Mas fiz a peça toda.

Otavio contou com a ajuda da esposa, Adriana Junqueira, para encarar as sessões de fisioterapia no processo de recuperação. Durante o bate-papo, o ator declarou:

- Acho esse negócio de separar uma coisa muito antiga.

Ao que a amada adicionou:

- E separar brigado? Coisa mais cafona.