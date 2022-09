Dicas de hotéis em Curitiba – 10 sugestões legais

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



20/09/2022 | 11:55



Repleta de atrações turísticas, a capital paranaense costuma conquistar o coração dos turistas com seu clima frio e seus cenários charmosos. Quem planeja uma viagem para o destino encontra boas opções de hotéis em Curitiba.

Dicas de hotéis em Curitiba

Abaixo, confira uma seleção do Rota de Férias com alguns dos melhores hotéis de Curitiba.

Bourbon Curitiba Convention Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bourbon Curitiba Hotel (@bourboncuritiba)

O Bourbon Curitiba Convention Hotel é uma boa opção de hospedagem para quem quer ficar no centro da cidade. Além de ser muito confortável, o local conta com um ótimo restaurante, chamado Tom Espaço Gastronômico.

—

Ibis Budget Curitiba Centro

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ibis Budget Curitiba Centro (@ibisbudgetcuritibacentro)

Conhecida por oferecer quartos confortáveis e bem equipados, a rede Ibis Budget tem uma unidade no centro de Curitiba. O complexo fica a 1,2 km do Museu de Arte Contemporânea e a 13 km do aeroporto.

—

Mabu Curitiba Business

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hote´is Mabu (@hoteismabu)

A região central da capital paranaense também abriga o Mabu Curitiba Business, que oferece fácil acesso às principais atrações da cidade. O café da manhã incluso na diária costuma fazer sucesso entre os viajantes, bem como as receitas e drinques servidos no restaurante Dumont do Mabu, no Villa-Lobos Piano Bar e na Brasserie Portinari.

—

Slaviero Curitiba Shopping

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Slaviero Hotéis (@slavierohoteis)

O Slaviero Curitiba Shopping fica próximo de centros de compras (como Mueller Shopping e Park Barigui Shopping) e do icônico Museu Oscar Niemeyer. Com acomodações bacanas, restaurante e churrascaria, o hotel está a quatro quarteirões dos bares e restaurantes da Avenida Batel.

—

Intercity Curitiba Batel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Intercity Hotels (@intercity.hotels)

Com café da manhã incluso da diária, o Intercity Curitiba Batel conquista os viajantes com ambientes modernos e confortáveis. O complexo fica a poucos quilômetros de atrações como Shopping Novo Batel, Rua 24 Horas e Shopping Mueller.

—

Nomaa Hotel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nomaa Hotel (@nomaahotel)

Ideal para quem busca luxo e sofisticação em Curitiba, o Nomaa Hotel é um moderno hotel-boutique no bairro de Batel. Além de abrigar um elegante restaurante, o prédio fica a 500 metros da Praça da Espanha e oferece mimos como base para smartphones e cafeteiras Nespresso nos quartos.

—

Radisson Hotel Curitiba

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Radisson Curitiba (@radissonhotelcuritiba)

De frente para a Praça do Japão e próximo ao calçadão 15 de Novembro, o Radisson Hotel Curitiba é uma boa opção de hospedagem para aproveitar o badalado bairro de Batel. O hotel tem restaurantes, academia, sauna e piscina coberta.

—

Grand Mercure Curitiba Rayon

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grand Mercure Curitiba Rayon (@grandmercurecuritiba)

Queridinho dos casais (de acordo com as avaliações do Booking.com), o Grand Mercure Curitiba Rayon tem uma infraestrutura completa, com academia, sauna e hidromassagem em algumas acomodações. O local fica a 50 metros da famosa Rua 24 Horas.

—

Transamerica Prime Batel

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Transamerica Prime Batel (@transamericaprimebatel)

Quem se hospeda no Transamerica Prime Batel consegue explorar a pé os bares e restaurantes da região de Batel. O hotel oferece restaurante e se destaca por conta de sua decoração elegante com móveis neoclássicos.

—

Hotel Nikko

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hotel Nikko (@hotelnikkocwb)

A 600 metros do Museu de Arte Contemporânea, o Hotel Nikko abriga quartos amplos e confortáveis. O local serve café da manhã e tem um sofisticado restaurante asiático.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece alguns bons hotéis em Curitiba, é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.