OUKITEL RT2: tablet impermeável sai de R$ 4,4 mil por R$ 1,3 mil na AliExpress

20/09/2022 | 11:55



Se o seu sonho é assistir a vídeos em uma tela grande enquanto toma banho (e pensa que o IP68 não resiste à água quente), o lançamento OUKITEL RT2 pode realizá-lo.

O novo modelo OUKITEL RT2 < Confira no AliExpress > tem as seguintes características:

Tablet de entrada

Super resistente

Tela FHD de 10,1 polegadas

Equipado com slot SIM

Tem bateria de 20.000mAh

Claro que há vários tablets no mercado. Entretanto, este se destaca pelas especificações de resistência – o OUKITEL RT2 pode suportar condições adversas e isso é extremamente raro em gadgets deste tipo.

Um item tão interessante quanto o OUKITEL RT2 oferece especificações sérias. Como pode-se ver abaixo.

O modelo está em conformidade com MIL-STD-810H – que também é usado em agrupamentos militares. No emblema, há a indicação que é compatível com IP69K.

O IP69K, como se sabe, também é resistente à água quente.

Em outras palavras, trata-se do tablet mais realista para curtir vídeos em uma tela grande – ao mesmo tempo em que se toma banho.

Outro ponto a favor do modelo é o desempenho. Ele conta com um processador MediaTek’s MT8788 instalado. Veja na imagem.

Quanto à capacidade de bateria, o tablet tem incríveis 20.000mAh. Um smartphone normal tem cerca de 4.000mAh – o que dá a ideia do tempo que ele dispensa a tomada. O tempo de reprodução de vídeo, por exemplo, é de 15 horas.

Em outras palavras, se você assistir por cerca de 1 hora por dia, o tablet dispensará recarga por quase quase 2 semanas. Normalmente, se a capacidade da bateria for grande, o tempo de carregamento será longo – o que não é o caso do OUKITEL RT2, já que ele tem suporte a carregamento de 33W.

O preço sugerido do OUKITEL RT2 é de R$ 4.412,21. Entretanto, como está em fase de lançamento, o gadget é vendido por R$ 1.323,66.

Então, se você deseja um, adquira até 23 de setembro com valor promocional em https://pt.aliexpress.com/item/1005004567877727.html