No Canadá, indicador CPI avança 7,0% em agosto, na comparação anual

20/09/2022 | 11:25



O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Canadá avançou a um ritmo menor em agosto pelo segundo mês consecutivo, devido ao recuo nos preços de gasolina, mas consumidores pagaram mais por bens e serviços, incluindo a maior alta de preços para as compras de alimentos desde 1981. O CPI registrou aumento de 7,0% em agosto, na comparação anual, segundo o Statistics Canada, após avanço de 7,6% de julho e de 8,1% em junho.

Analistas ouvidos pelo TD Securities previam alta maior em agosto, de 7,3%. Na comparação anual, o CPI recuou 0,3% ante julho.

A média das medidas preferidas do Banco Central do Canadá para o núcleo da inflação subjacente ficou em 5,23% em agosto, na comparação anual, um pouco abaixo do recorde de 5,43% no mês anterior.

O núcleo da inflação dá uma medida das mudanças de preços que exclui itens voláteis, como alimentos e energia.