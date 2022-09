Vitão rebate críticas sobre o seu estilo de se vestir: - Tudo é forma de expressão e eu busco me expressar artisticamente sempre

20/09/2022 | 11:11



Nesta terça-feira, dia 20, o cantor Vitão participou do Encontro, programa exibido na Rede Globo, e aproveitou o espaço para rebater as críticas sobre o seu estilo de se vestir.

- Sempre quando eu sento para fazer música, cada vez sai uma coisa diferente do que eu já estava acostumado a fazer antes. Eu tenho desbravado novos lugares na minha personalidade artística mesmo, começou.

O cantor continuou e falou o que pretende mostrar com a sua música e sua arte:

- A minha ideia ultimamente tem sido muito de conseguir expressar toda essa pluralidade musical na minha estética, na minha imagem, e mostrar para todo o meu público que a gente pode ser muito mais do que as pessoas tentam fazer com que a gente seja. O mundo é muito conservador de todas as formas, a gente tem que toda hora se enquadrar em padrões. Eu tenho entendido que na verdade tudo que a gente aprende, desde que a gente nasce, talvez sejam grandes mentiras, talvez a gente não precise ser desse jeito necessariamente.

Sobre as críticas, Vitão afirmou que busca um mundo melhor, onde as pessoas podem ser livres:

- A gente vive em um mundo onde o ódio parece que em muitos momentos fala muito mais alto do que o amor. Eu só luto por um mundo onde o amor comece a falar um pouco mais alto do que o ódio [...] onde a gente possa ser mais livre para ser da maneira que a gente tem vontade de ser, e isso inclui cabelo, vestimenta, a forma como a gente se mostra para o mundo. Acho que roupa, maquiagem, tudo isso é forma de expressão, e eu busco me expressar artisticamente sempre. Eu busco levar minha mensagem para as pessoas de maneira artística.