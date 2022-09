Quer viralizar seu podcast? Veja dicas práticas

Da Redação

*Por Rodrigo Alencar // O Brasil está entre os países que mais consome podcast – atrás somente de Suécia e Irlanda. É isso que mostra uma pesquisa realizada pela plataforma CupomValido.com.br com dados da Statista e IBOPE.

O estudo afirma que nos últimos 12 meses, 40% dos brasileiros consumiram algum tipo de conteúdo em áudio pelo menos uma vez. Com o número de ouvintes crescendo exponencialmente, a competição por espaços entre os criadores também aumentou.

Conquistar um público que deseja ouvir regularmente e acompanhar o seu programa em vez de outros pode ser uma tarefa intimidadora – mas também é bastante empolgante. Alguns podcasters iniciam seus projetos e esperam que ele se torne viral e se espalhe por si só. Quase nunca funciona assim, mas existem algumas iniciativas que podem (e devem) ser seguidas para ajudar a viralizar um podcast.

E para ajudar nesta missão, respondi 10 perguntas para decolar o seu canal e torná-lo mais popular entre os ouvintes.

1. O que devo fazer antes de divulgar o meu podcast?

Grave de três a quatro episódios e lance pelo menos três antes de promovê-lo. Esta ação inicial vai ajudar na periodicidade de publicação e também como serão feitas essas divulgações.

Os ouvintes estarão mais propensos a interagir e consumir seu material se você manter seu canal ativo com uma programação estabelecida.

2. Meu podcast aceita convidados. Como escolher o próximo especialista?

Para os formatos que vão desde de entrevistas, como talk shows, até os bate-papos no estilo mesa redonda, contar com a colaboração e experiência de um especialista é uma excelente estratégia para alcançar um número maior de pessoas.

No entanto, não fique preso ao número de seguidores que esta personalidade tem. O convidado deve ser selecionado de acordo com o objetivo de cada programa. Por isso, veja se suas experiências e conhecimentos são adequados para atrair a atenção de sua audiência e retê-los durante a entrevista.

3. Como selecionar o tema central?

O tema geral deve ser escolhido de acordo com sua área de interesse. Uma das chaves do sucesso de um podcast é a constância e, por isso, trabalhar com um tema que lhe traz prazer e realização é primordial. O assunto pode envolver sua área de atuação ou até mesmo abranger um hobby que você tenha.

No meu caso, por exemplo, como estudante de tecnologia e com o desejo de empreender, decidi criar conteúdo voltado para CTOs (Chief Technology Officer) e líderes técnicos por meio de entrevistas com diretores de tecnologia e líderes do segmento para entender suas jornadas, erros e aprendizados. Portanto, o autoconhecimento é muito importante.

4. Como aproveitar o tempo e escolher as melhores perguntas que deverão ser feitas durante o episódio?

As perguntas vão variar de acordo com as experiências e destaques de cada perfil. Lembre-se que cada pessoa é única e possui vivências e percepções diferentes. Uma estratégia que sempre utilizo é elaborar perguntas padrões que me norteiam e mostram se existe um padrão (ou não) do entrevistado.

Além disso, as perguntas devem estar de acordo com o tema e o objetivo do seu podcast. Caso o programa seja focado, por exemplo, em inspirar as pessoas a crescerem em suas carreiras, desenvolva perguntas que ajudem a entender a jornada e os aprendizados do participante e deixe um espaço para dicas.

5. Como tornar meu programa acessível?

Os melhores meios de divulgação são onde seu público está e, por isso, um estudo prévio da sua persona é importante. Com esta análise, é possível entender ao máximo os gostos e os desafios dos ouvintes e, consequentemente, descobrir em quais meios ou redes eles mais se encontram.

Algumas pessoas só escutam podcasts no Spotify. No entanto, se ela for testar uma nova plataforma de áudio e não conseguir encontrá-lo, provavelmente você perdeu um ouvinte. Por isso, certifique-se de que seu programa pode ser facilmente encontrado nos principais players.

6. É possível aumentar a audiência de um podcast?

A audiência vem com o tempo e a consistência. O foco deve estar sempre na busca em melhorar a qualidade do conteúdo e garantir que as pessoas tenham acesso a entrevista com pessoas renomadas no segmento.

Além disso, promover parcerias com outros podcasters – para que um participe do programa do outro – pode ser uma excelente maneira de conectar os assuntos e conquistar mais ouvintes.

7. Ter apoio de marcas é uma forma de viralizar?

Dependendo do tamanho da marca, sim. Negociar parcerias e patrocínios com empresas com maior awareness pode gerar uma maior visibilidade ao podcast.

Contar com o apoio financeiro pode ajudar na melhoria da qualidade dos conteúdos e também auxiliar no tráfego pago.

8. Devo criar uma rede social e um site para o meu podcast?

Quanto mais presença digital, melhor. O site e as redes sociais vão ajudar no tráfego de SEO, capaz de potencializar e melhorar o posicionamento do seu podcast em portais de buscas orgânicas. Assim, quando as pessoas buscarem por algo relacionado ao seu tema, seu projeto será um dos primeiros a aparecer.

Além disso, criar postagens com imagem, nome e citação do seu convidado pode ser uma excelente maneira de divulgar o episódio – não esqueça de marcar o convidado nessas postagens. Você também pode apostar em pequenos trechos da entrevista ou até mesmo dos bastidores com o link direto para a página do áudio.

9. Por que eu devo manter o podcast em vídeo?

Apesar da disseminação do conteúdo em áudio, a internet é feita de materiais visuais. Por isso, converter o programa em vídeo é uma excelente maneira de atrair a atenção do público.

Neste caso, disponibilizar os episódios com um vídeo no Youtube ou aproveitar pequenos trechos para alimentar o Instagram Reels ou TikTok podem ser ótimos pontos para aumentar as chances de viralizar.

10. Como mensurar esse sucesso?

A média de ouvintes e o tempo de escuta podem ser dois parâmetros a serem analisados. Além disso, plataformas como o Spotify consolidam e disponibilizam dados para ajudar neste acompanhamento.

Uma das melhores formas de mensurar o sucesso de um podcast para mim são as mensagens de agradecimento e feedbacks positivos de que os conteúdos abordados estão impactando a vida das pessoas.

*Rodrigo Alencar, Host podcast e Community Manager da Revelo