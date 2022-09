Show de Samuca e a Selva vai encerrar a 1ª Feira Literária

Da Redação



20/09/2022 | 10:39



O grupo musical Samuca e a Selva, formado por músicos de projetos de sucesso na cena da música contemporânea paulista, como Nômade Orquestra e Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, encerrará a 1ª Feira Literária de Ribeirão Pires, a Flirp, com show que tomará conta do Palco Vanguarda, no Paço Municipal, a partir das 20h. O evento é apoiado pelo Diário.

A banda, que trará sua mistura de música regional brasileira, jazz e ritmos latinos à Flirp, já conta com três discos de estúdio, ''''Madurar'''' (2016), ''''Tudo que Move É Sagrado'''' (2018) e, o mais recente, ''''Ditados Populares Dançantes'''', lançado em agosto deste ano, que já renderam à banda uma indicação para o 28º Prêmio da Música Brasileira como melhor grupo na categoria canção popular, além de contar com participações de artistas como Criolo, Luedji Luna e Liniker.

Programação – A FLIRP reunirá mais de 200 artistas de várias gerações num só local. Serão mais de 30 editoras, 18 mesas de debates, três palcos e diversas apresentações artísticas e musicais. Exemplos são o premiadíssimo escritor Ignácio de Loyola Brandão, e o poeta Antonio Carlos Secchin, ambos membros da Academia Brasileira de Letras, a Orquestra de Violeiros de Quirinópolis – Goiás, e Novas esquinas, com Rodrigo Borges (sobrinho de Lô Borges) e Ian Guedes (filho de Beto Guedes).

Site – Mais informações e detalhes sobre a FLIRP podem ser encontrados em flirp2022.wordpress.com.

1ª Feira Literária de Ribeirão Pires – FLIRP

Data: 24 e 25 de setembro

Horário: das 9h às 21h

Local: Região Central – Rua Felipe Sabbag, Rua Domingos Morgado, Rua Leonardo Meca, Paço Municipal