Santo André celebra o Dia da Árvore com palestra e plantio de mudas

Da Redação



20/09/2022 | 09:49



Para comemorar o Dia da Árvore e o início da primavera, Santo André programou três ações que serão realizadas nesta semana. A programação será feita nos dias nos dias 21, 22 e 24de setembro.

A primeira será na quarta-feira (21), data em que será realizada a palestra ''''Um novo olhar sobre as áreas verdes'''' no Auditório do Semasa, localizado na Avenida José Caballero, 143, no Centro, a partir das 14h. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 4433-1956.

Um dos palestrantes será o mestre em Ecologia e doutorando pela USP, além de Bacharel em Ciência e Tecnologia e Ciências Biológicas pela UFABC, Douglas William Cirino, que irá abordar a relação das áreas verdes com o bem-estar e a saúde humana na palestra “Distribuição balanceada de áreas verdes resultam em paisagens urbanas mais saudáveis”.

O outro palestrante será o fundador e CEO da Ybyrá Organização, graduado em Engenharia Mecânica pela FEI (Fundação Educacional Inaciana Padre Sabóia de Medeiros) e pela Engenharia Mecânica da Lakehead University, no Canadá, Rafael de Carvalho Puglisi. Atualmente é doutorando em Engenharia de Controle e Automação pela USP na área de controle vibracional, biomecânica de árvores e energia renovável. Na abordagem “A floresta gera lixo? Soluções baseadas na natureza”, ele vai falar sobre a produção de pratos e bandejas feitas com palhas de palmeiras. A ideia é desenvolver produtos realmente sustentáveis, com tecnologia acessível e inclusiva, usando recursos naturais.

Na quinta-feira (22), em parceria com a Gerência Administrativa das Residenciais Terapêuticas de Santo André, haverá um plantio simbólico de seis mudas de ipê-branco e uma muda de amendoeira. O evento será no Parque Antonio Pezzolo (Chácara Pignatari), às 14h.

E no sábado (24), a partir das 9h no Parque Central, está marcado outro plantio, em parceria com a ASPR, empresa do setor de alimentos e abrigos que está doando 70 mudas de espécies nativas como ipê-amarelo e manacá-da-serra-anão, além de espécies frutíferas de uvaia, cereja-do-rio-grande e cambuci.