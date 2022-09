Diadema realiza feira de adoção de cães e gatos

Da Redação



20/09/2022 | 09:44



O Shopping Praça da Moça vai receber, no próximo domingo (25), a Feira de Adoção de Cães e Gatos, promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses de Diadema. Das 11h30 às 16h, será possível conhecer os animais disponíveis para ganhar um novo lar.

Todos os animais estarão vermifugados. Aqueles com mais de três meses de idade vacinados contra a raiva e, apenas os com mais de quatro meses, estarão castrados. Filhotes ainda não castrados poderão ser adotados, desde que o novo tutor assine um termo de compromisso de castração até os seis meses de idade, em qualquer clínica veterinária.

Para realizar a adoção, é preciso assinar um termo, responder o questionário de posse responsável e apresentar documentos como identidade e comprovante de residência. Quem deseja incluir um animal na rotina da família precisa, antes de adotar, fazer algumas adaptações.

"Ter um local seguro para acomodar o pet, evitando rotas de fugas, alimentação adequada, paciência para o período de adaptação, tempo disponível para cuidar e brincar, além de cuidados veterinários, são alguns quesitos básicos para que a adoção seja tranquila e não haja arrependimento. O adotante precisa estar ciente que é uma decisão de longo prazo, pois ele integrará sua família por muitos anos, demandando dedicação e gastos para estar sempre saudável e feliz. Se a pessoa já pensou nessas possibilidades, estamos aqui para realizar o sonho de ter um cachorro ou gato", explica a médica veterinária e coordenadora do Zoonoses de diadema, Nanci do Carmo.

Para adotar um gato, a recomendação é levar uma caixa de transporte adequada e, para cães, coleira e guia adequada ao porte do animal. A adoção também pode ser feita durante todo o ano no Centro de Controle de Zoonoses, pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Quem quer conhecer os animais disponíveis também pode visitar o site adoteamor.diadema.sp.gov.br. O Zoonoses de diadema é um serviço de saúde humana, por isso não recolhe e nem aceita entregas de animais. De acordo com a legislação, o abandono e os maustratos de animais são crimes com pena de até cinco anos de detenção.