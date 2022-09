Helicóptero da Polícia Civil tomba no Campo de Marte; não houve feridos

20/09/2022 | 09:28



Um helicóptero Pelicano, da Polícia Civil, que estava no pátio do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, tombou na manhã desta terça-feira, 20. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), não houve feridos.

O acidente aconteceu por volta das 6 horas em frente ao hangar dos helicópteros.

Conforme a SSP, as causas da ocorrência estão sendo apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).