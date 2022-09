CBF entra no metaverso com jogo e visita virtual ao museu para atrair jovens

19/09/2022 | 21:02



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) busca se aproximar do público jovem e sua primeira ação para alcançar tal faixa etária, abaixo dos 20 anos, foi entrar no metaverso. A entidade promoveu a Arena Seleção, um espaço que reúne atividades interativas, com inauguração na Blockman Go, da Garena, plataforma para jogos online e também envolvida com o Free Fire, febre entre a garotada dos games.

Durante o evento, usuários faturaram moedas do jogo, que foram trocadas por itens importantes na brincadeira para quem entrasse no local com o uniforme virtual da seleção brasileira e postasse fotos de seu avatar com as hashtags #JogaBolaBlockmanGo e #CelebreAPaixãoSeleção.

"Os jovens estão no digital e, para garantir que estes consumidores tenham interesse no seu produto, na sua marca, é preciso estar neste mundo. Sejam com os NFTs, seja com uma presença no Metaverso. É neste ambiente que o consumidor convive com seus pares, interage com as marcas e consome. A CBF está no caminho certo, marcando presença neste universo", comenta Sylmara Multini, CEO da IDG, empresa especializada em NFTs.

O visitante da Arena Seleção também pode navegar por mapas interativos, tirar foto com o Canarinho, mascote do time brasileiro que estará no Catar com o time de Tite, conhecer o museu virtual da CBF com todas as conquistas dos títulos até o pentacampeonato mundial, ir para o vestiário e até disputar uma partida de futebol com outros amigos.

"Sem dúvidas esse caminho da gamificação dos esportes tradicionais é sem volta. Para conseguirmos cativar o público jovem e envolvê-lo na transmissão, certamente será necessário fazer um formato mais próximo do que eles estão acostumados nos games", destaca Guilherme Figueiredo, CEO da NSports. "A pandemia só acelerou esta tendência de inserir os indivíduos no ambiente digital. O metaverso é um assunto muito promissor e deve consolidar esse conceito de fusão dos mundos real e virtual, já presente no ambiente dos games, mas que ganhou uma força ainda maior agora com o contexto do Facebook."

Com a constante busca por algo novo entre as próximas gerações, o público do futebol também acompanha as atualidades tecnológicas e cabe a todos se adequar ao mercado. "O desafio das instituições esportivas passará por desenvolver novas propriedades intelectuais, que façam sentido se desdobrarem no metaverso e nas realidades virtuais. Há muito para se explorar nesse sentido e esse passo da CBF indica um início importante", avalia Bruno Maia, CEO da Feel The Match e especialista em inovação e novas tecnologias do esporte e entretenimento.

O primeiro passo começou pela CBF, mas logo deverá chegar aos clubes e seus torcedores. Toda forma de renda e monetização é bem-vinda no cenário do futebol brasileiro. "Os clubes precisam buscar o melhor para todas as faixas etárias de sua torcida. O campo virtual, o metaverso, além de outros jogos que aproximem o público mais jovem e o torne mais ativo junto à instituição é um caminho necessário. Será uma área cada vez mais explorada nos próximos anos", destaca Pedro Melo, diretor de marketing do Atlético-MG.

O Blockman GO Garena está disponível de graça para Android via Google Play e iOS via Apple Store e quem acessar já fatura a skin completa do uniforme do Brasil, chuteiras e uma bola, tudo para atuar com estilo na nova plataforma da CBF.