Soteldo pode ser efetivado como armador do Santos após destaque no clássico

19/09/2022 | 20:05



Soteldo jogava como ponta-esquerda sob a direção de Lisca, ex-treinador no Santos. Mas foi utilizado como armador pelo interino Orlando Ribeiro e pode ser efetivado na posição após ser o destaque da equipe na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, neste domingo.

O comandante gostou de ver o habilidoso jogador sendo o responsável por distribuir as principais jogadas da equipe santista na capital. Além de infernizar os marcadores, Soteldo ainda causou a expulsão de Danilo ao ser parado apenas com um duro pisão por trás. No fim, ele cansou e o time acabou caindo de rendimento.

"Soteldo tem qualidade para exercer diversas funções e vamos ver qual estratégia se encaixa para a próxima partida (diante do Athletico-PR). Se vai jogar por dentro ou aberto", evitou antecipar seus planos Orlando Ribeiro, sem esconder, no entanto, que o jogador foi muito bem na armação. "Fomos bem, mas faltou a cereja no bolo."

Na escalação no Allianz Parque, Carabajal perdeu a posição para Lucas Barbosa, utilizado mais aberto por Ribeiro, com Lucas Braga na ponta do outro lado do campo e Soteldo vindo de trás. Faltou, porém, um melhor poderio de definição ao Santos, já que Marcos Leonardo acabou aparecendo pouco.

Como o próximo compromisso ocorre somente no dia 27, na Vila Belmiro, Orlando Ribeiro terá mais tempo para implementar suas mudanças. Ele pode ser "obrigado" a mexer também na lateral-direita. Ao mesmo tempo que elogiam o técnico interino, os torcedores santistas cobram a saída de Madson do time titular. O defensor falhou no gol de Merentiel e vem recebendo cobranças já faz alguns jogos.