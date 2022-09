Presidente elogia aplausos de são-paulinos a Igor Gomes: 'Grande profissional'

19/09/2022 | 19:30



Os dias ruins de Igor Gomes no time do São Paulo parecem estar no fim. Nesta segunda-feira, o presidente do clube, Júlio Casares, saiu em defesa do atleta, que voltou a ser aplaudido pela torcida tricolor, após dar uma assistência para o gol de Nahuel Bustos, o segundo na vitória, por 2 a 0, sobre o ceará, domingo, em Fortaleza, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Parabéns, torcedor são-paulino. O momento é de união. O Igor Gomes é um grande profissional e formado na nossa base. Que bonito o reconhecimento. Seguimos juntos pelo São Paulo", disse o presidente, em suas redes sociais, referindo-se aos aplausos vindos das arquibancadas do Castelão.

Igor Gomes passou por um período muito ruim no clube, que teve seu ponto mais complicado na partida de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, contra o Atlético-GO, em Goiânia, quando acabou expulso. O São Paulo perdeu por 3 a 1 e o meio-campista foi apontado como grande responsável pela derrota.

Depois, no clássico contra o Corinthians, pelo campeonato Brasileiro, no Morumbi, atuou muito mal e recebeu muitas vaias por parte da torcida, sobretudo quando acabou substituído por Rogério Ceni. O técnico, porém, não abre mão do meio-campista.

O São Paulo volta a campo no domingo, em jogo antecipado da 28ª rodada do Brasileirão para transmissão pelo SporTV. A equipe hospeda o Avaí, no Morumbi, às 20 horas. A rodada será completada com um jogo no dia 27 e outros oito no dia 28.