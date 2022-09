'América Latina está desmanchando', diz Guedes

19/09/2022 | 18:34



O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou, durante palestra no congresso da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), que a América Latina está desmanchando, com políticas populistas, irresponsáveis do ponto de vista fiscal e cortejando autoritarismo.

"A América Latina está desmanchando com políticas populistas, irresponsáveis do ponto de vista fiscal, cortejando autoritarismo. É o caminho da Venezuela e estavam colocando o Brasil nesse caminho, em direção a um sistema político de baixa qualidade. Estamos vendo, desde o início, a democracia brasileira é resiliente", disse.

Segundo Guedes, o Brasil é um potência energética, alimentar e geopolítica. "O Brasil é o único país que está nos Brics e vai entrar na OCDE. O Brasil está nos dois, reconhecido como uma potencial alimentar no mundo. Vamos acreditar no nosso País. Já estamos no caminho da prosperidade, basta votar corretamente", disse.