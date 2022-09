México: pelo menos uma pessoa morre após forte terremoto na costa do Pacífico

19/09/2022 | 17:52



Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa central do Pacífico do México, nesta segunda-feira, 19, matando pelo menos uma pessoa. O evento ocorre após aniversário de dois terremotos devastadores anteriores.

Houveram alguns relatos iniciais de danos a edifícios do terremoto, que ocorreu às 13h05 (horário local), de acordo com o Serviço Geológico dos EUA, que inicialmente colocou a magnitude em 7,5.

O terremoto foi centrado 37 quilômetros (23 milhas) a sudeste de Aquila, perto da fronteira dos estados de Colima e Michoacan, e a uma profundidade de 15,1 quilômetros (9,4 milhas).

O presidente Andrés Manuel López Obrador disse via Twitter que o secretário da Marinha informou que uma pessoa foi morta na cidade portuária de Manzanillo, Colima, quando um muro de um shopping desabou. Em Coalcoman, Michoacan, perto do epicentro do terremoto, prédios foram danificados, mas não houve relatos imediatos de feridos.