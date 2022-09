Visitante tenta entrar no CDP de Santo André com maconha na calcinha

Da redação



19/09/2022 | 17:17



Servidores do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Santo André flagraram uma visitante tentando entrar na unidade com droga, no último sábado (17). Durante procedimento de revista mecânica, feita por meio de aparelho de escâner corporal, os agentes observaram algo suspeito na imagem da visitante.

Ao ser indagada, a mulher confessou, sem coação ou constrangimento, que tinha ilícitos ocultos em suas vestes. Em sala reservada, após revista minuciosa, os agentes constataram ocultos em sua roupa íntima, mais precisamente em sua calcinha, papeis com anotações diversas e uma substância esverdeada análoga a droga popularmente conhecida como maconha .

Foi registrado Boletim de Ocorrência no 6º Distrito Policial de Santo André. Paralelamente, foi instaurada Apuração Preliminar para averiguação de eventual responsabilidade funcional e Procedimento Interno Disciplinar sobre a conduta do preso envolvido diretamente no ocorrido.