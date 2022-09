Neymar soma 100 jogos pelo PSG no Francês e jornal cita 'números impressionantes'

19/09/2022 | 17:21



A dois meses da Copa do Mundo do Catar, Neymar vive grande fase com a camisa do Paris Saint-Germain. Neste domingo, o craque brasileiro completou 100 jogos pelo time parisiense na Ligue 1, a liga do Campeonato Francês, na vitória por 1 a 0 sobre o Lyon. A imprensa local destacou a atuação do camisa 10 e recapitulou os "números impressionantes" do jogador desde que desembarcou em Paris.

Neymar já marcou 77 gols e deu 44 assistências nas 100 vezes que entrou em campo pelo PSG no Campeonato Francês. Foi do brasileiro o passe que resultou no gol de Messi, no triunfo deste domingo, que garantiu a equipe na liderança da competição, com 22 pontos.

Segundo o jornal LÉquipe, o brasileiro está entre os 10 jogadores com mais gols na primeira divisão francesa ao atingir 100 partidas, ficando na sétima colocação. Kylian Mbappé, astro da seleção francesa e companheiro de Neymar no PSG, é apenas o 17º, com 63 gols no mesmo número de jogos.

Artilheiro do Campeonato Francês com oito gols em oito jogos, Neymar se tornou recentemente o sexto jogador que mais vezes balançou as redes pelo PSG no Francês. Mbappé é o único entre os cinco primeiros que ainda jogam pelo time, na vice-liderança, com 126 gols. Logo atrás aparece o sueco Ibrahimovic, com 113 tentos. O uruguaio Edinson Cavani, do Valencia, é o maior goleador do clube, marcando 138 vezes na Ligue 1.

Neymar foi contratado pelo Paris Saint-Germain junto ao Barcelona em 2017, por 222 milhões de euros (R$ R$ 821 milhões na época). Desde então, somente Mbappé - contratado um ano depois por 180 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão) - marcou mais gols que o brasileiro na Ligue 1, com 126 gols.