Príncipe Harry e Princesa Charlotte compartilham momentos fofos no funeral da Rainha Elizabeth II

19/09/2022 | 17:10



O Duque de Sussex e a Princesa Charlotte foram vistos tendo momentos de aquecer o coração nesta segunda-feira, dia 19. Como você já viu, os dez dias de homenagem à Rainha Elizabeth II chegaram ao fim e a monarca foi sepultada na Capela de São Jorge, do Castelo de Windsor junto de seu marido Príncipe Philip, com quem foi casada por 73 anos e se unirá na eternidade.

O Deão de Windsor, chefe espiritual da Capela, iniciou o protocolo com seu discurso na cerimônia. Princesa Charlotte, de sete anos de idade, estava sentada entre sua mãe, Kate Middleton, e seu tio, Príncipe Harry. A garotinha foi vista ajustando seu chapéu e, logo após isso, sorrindo timidamente para o tio. O caçula do Rei Charles III repara nela, sorrindo de volta para a pequena.

A única filha entre os frutos da relação entre Kate e o Príncipe William tem dado o que falar no dia do velório de sua bisavó: a pequena foi fotografada chorando pela morte da matriarca, dando bronca no irmão para que seguisse os protocolos e trocando olhares também com a tia, Meghan Markle.

Ao fim da cerimônia em que os Príncipes e suas famílias estavam para prestar condolências finais à avó, a Família Real se levantou enquanto o corpo da Rainha foi lentamente colocado no cofre. Ao fundo, o Deão de Windsor disse:

- Vá em sua jornada deste mundo, ó alma cristã.

Alguns momentos antes, o Rei de Armas anunciou os títulos que o o novo Rei foi condecorado após a morte da Rainha, antiga dona de tais titulações. A mãe do Rei Charles III é a 12º monarca a ser enterrada em Windsor.