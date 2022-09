México: terremoto de magnitude 7,5 atinge costa central do país

19/09/2022 | 16:38



Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a costa central do Pacífico do México nesta segunda-feira, 19, disparando um alarme de terremoto na capital. Não houve relatos imediatos de danos do terremoto que ocorreu às 13h05 (horário local). Os alarmes para o novo terremoto vieram menos de uma hora depois que os alarmes soaram em uma simulação em todo o país.