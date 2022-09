Após dez dias de homenagens, corpo de Rainha Elizabeth II é enterrado no Reino Unido

19/09/2022 | 15:10



A Rainha Elizabeth II foi enterrada nesta segunda-feira, dia 19, após dez dias de muitas homenagens. O corpo da monarca está no cofre da Capela de São Jorge, ao lado do caixão de Príncipe Philip, de seus pais e irmã.

Como de praxe, antes do sepultamento, a coroa o orbe e o cetro foram retirados de cima do caixão. Segundo informações do jornal Daily Mail, a tradição é uma forma de simbolizar que ali será sepultada uma simples alma cristã.

Enquanto o caixão foi sendo colocado no cofre, o Deão de Windsor disse:

- Vá em sua jornada deste mundo, ó alma cristã.

Neste momento, um flautista tocou uma última música para a rainha. Os familiares, principalmente Rei Charles III, se emocionaram muito durante o momento.