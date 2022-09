Casa dos Velhinhos Dona Adelaide promove atividade para atendidos

Coluna Social



19/09/2022 | 14:55



Sexto almoço da Casa dos Velhinhos Dona Adelaide de São Bernardo realizado no Sítio São Jorge foi marcado por brincadeiras, como pega peixe, que entreteram os atendidos pela entidade. A atividade foi realizada com apoio do Fundo de Solidariedade de São Bernardo e em parceria com várias empresas. Em breve, o local começa campanha para arrecadação de fraldas geriátricas, lençóis brancos e toalhas de rosto.

Durante dois anos não foi possível promover o almoço em decorrência da pandemia, no entanto, 2022 trouxe o retorno da ação beneficente.

Familiares e amigos tiveram a oportunidade de confraternizar em uma tarde repleta de jogos, comida e muito carinho.

A casa conta com voluntários que trabalham com afinco em busca de condições dignas e cuidados para os atendidos.

Crédito de imagem: Divulgação/Oneda Foto e Vídeo