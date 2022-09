De São Paulo a São Vicente. Um romance histórico. Poesia temática. Vem aí o nº 65 de “Raízes”.

Ademir Medici

Do DIário do Grande ABC



20/09/2022 | 00:05



O mais recente livro da jornalista e escritora Thais Matarazzo envereda por uma paisagem que vai se apagando, o Cemitério dos Aflitos, denominação dada ao mais central dos cemitérios de São Paulo, chamado de Cemitério da Gloria, ou da Sé ou da Santa Casa.

São contos centrados em três personagens – João Coveiro, Dona Lina e escrivão Jair – que se completam numa história com começo, meio e fim, cada conto levando o leitor a correr para o seguinte, na continuidade dos acontecimentos.

“Os nomes e as datas de falecimento dos personagens dos contos deste volume são todas reais, todos foram inumados no extinto Cemitério dos Aflitos”, informa a autora.

A nova obra de Thais Matarazzo iguala-se, em importância histórica e relato, ao “Abandonados na Roda”, seu livro sobre as crianças que foram deixadas na Roda dos Expostos da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo de 1825 a 1950.

Em mensagem trocada com “Memória”, Thais assinala: “o livro é por hora triste e angustiante, mas retrata uma época e as adversidades da população desfavorecida e dos escravizados na São Paulo de antanho”.

Na apresentação, Thais Matarazzo faz justiça a dois pesquisadores importantes: Adauri Alves e Jair Mongelli Jr, o “Jair do Arquivo”.

Adauri, já falecido, colaborou com inúmeros historiadores levantando informações em vários espaços paulistanos, da Biblioteca Mário de Andrade ao Arquivo Público do Estado. Recebia pelo trabalho realizado, mas, espontaneamente, colaborava com quem dividia espaço consigo nestes locais de pesquisa. Adauri chegou a morar em Mauá.

“Jair do Arquivo” atua no Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo e sucedeu na chefia ao saudoso Wanderley dos Santos.

Leiam “Cemitério dos Aflitos”, recém-lançado, e também “Abandonados na Roda”, já divulgado por “Memória”, e façam uma viagem pela velha São Paulo. O Cemitério dos Aflitos antecedeu ao Cemitério da Consolação.

Contatos: Editora Matarazzo. Fone (11) 3991-9506; www.editoramatarazzo.com.br .

Crédito da capa 1 – Criação: Camila Giudice

CABEÇA ATIVA – Ano XIV, n° 58, agosto, setembro, outubro de 2022. A primeira revista temática do litoral. Mexendo com a criatividade dos colaboradores, Cláudia e Vieira propuseram o tema “Mesa”. A resposta veio divinamente, sob o talento da capa assinada pela andreense Neli Vieira (linda).

“Colocamos todas as cartas na mesa com a transparência ética capaz de nos proporcionar o justo e derradeiro repouso sobre uma mesa de mármores” (os editores).

“O gato sobre a mesa. O rato sob a mesa. Terá o gato... sobremesa?” (Conceição Maciel).

“Conversa de adultos. Debaixo da mesa adormeço entre brinquedos” (João Angelo Salvador).

“Lar é onde o coração se forma, mas a mesa é onde ele se conecta” (Davi Titus).

“Te sirvo na mesa posta. De costas sou teu escravo. De frente sou teu gerente” (Zhô Bertholini).

“Sobre a mesma posta, o olhar do peixe descansa, fitando o infinito” (Zemaria Pinto).

“No Dia dos Pais, farta comida na mesa. Só falta papai...” (Kioko Hara Tamai).

Próximo tema: “Rios”.

Para contatar o lindo casal de São Vicente: livroscostelasfelinas@gmail.com . Na Internet, Cláudia Brino & Vieira Vivo aparecem numa entrevista ao DGABC-TV.

Crédito da capa 2 – Criação: Neli Vieira

INDEPENDÊNCIA – 7ª oração

Do rap do Pietro ao ufanismo do Luan. O bicentenário da Independência celebrado na Praça Assunção. Como cenário, o Cruzeiro da Independência, centenário, incorporado ao seio da Escola Dr. Celso Gama, ali encostada, nos altos de Santo André.

A conquista brasileira

Luan Goltara Garcia

Passados 322 anos de dominação

o que era domínio se torna monarquia.

Esse é o fim de toda exploração.

A liberdade agora facilmente ser sua.

Nas margens do rio Ipiranga,

a vitória penetrava em seus corações.

Mostraram quem é que manda.

Chega de maus tratos e ilusões.

Saíram os portugueses dali derrotados

Nossos méritos, recebidos com bravura

Mostra agora nosso nome renovado

Viva o Brasil!

Natureza e cura!

A pátria amada se respeita

Veja nosso passado, veja nossa história

A pátria amada é perfeita

Damos nossa vida com honra e glória

Com isso, enquanto estivermos de pé

Provaremos nossa persistência

para o que der e vier.

Mostraremos nossa resiliência.

Somos livres para sempre crescer

Somos livres para sempre evoluir

Ver o país cada vez mais florescer

Ver o país cada vez mais progredir.

Do nosso jeito, trazemos paz e alegria.

Nossas qualidades trazem grandes trajetórias

Do nosso jeito, chamamos atenção do mundo

Assim enxergo nossa história

Assim escrevo nosso futuro.

Crédito da foto 3 – Projeto Memória

SOMOS LIVRES. Aluno Luan: “a vitória penetrava em seus corações”

REVOLUÇÃO DE 32

73º dia: 19 de setembro

Os inomináveis atos de selvageria da aviação ditatorial.

Bombardeio de Campinas (repercussão).

Cf. manchete e notícia do Estadão, edição de 20-9-1932.

O outro lado

Do Diário de Getúlio Vargas: não recebemos notícias militares de maior importância.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quarta-feira, 20 de setembro de 1972 – ano XV, edição 1950

SÃO CAETANO – A cidade foi escolhida pelo Ministério da Saúde como centro piloto de uma ampla campanha de prevenção e tratamento do câncer ginecológico a ser realizado em todo o país com a colaboração das Organização Mundial e Pan-Americana de Saúde.

O ex-prefeito Anacleto Campanella foi submetido ontem (19-9-1972) à delicada intervenção cirúrgico-cardiológica feita pela equipe do dr. Adib Jatene, no hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

SANTOS DO DIA

Eustáquio

Agapito I. Papa.

Cândida. Padroeira das famílias e dos doentes.

André Kim Taegon e companheiros coreanos

Fausta e Avilásio

HOJE

Dia do Coletor de Lixo

Dia do Engenheiro Químico

Dia da Revolução Farroupilha

MUNICÍPIOS BRASILEIROS