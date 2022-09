Após show, Simone Mendes usa redes sociais para agradecer Gusttavo Lima: - É muito bom estar com pessoas que torcem por nós

19/09/2022 | 14:10



Simone Mendes foi a atração surpresa do Aviões Fantasy e derramou lágrimas ao cantar com Gusttavo Lima no show. Na noite do ultimo domingo, dia 18, a cantora tirou um momento após a emocionante apresentação para fazer um agradecimento ao sertanejo e à Xand Avião.

Nos Stories do Instagram, ela gravou uma série de vídeos sobre a alegria de ter participado do evento e exaltando a amizade que compartilha com os artistas.

- Que alegria estar com vocês aqui ontem. Queria dar um beijo muito especial para Xand Avião, agradecer a festa, vários anos já de sucesso do Aviões Fantasy. Foi uma noite muito especial, mais uma edição incrível. Deus te abençoe e te prospere, obrigado, Xand. Queria mandar também um beijo muito especial para o meu amigo Gusttavo Lima. Obrigado pelas palavras e pelo carinho. É muito bom estar com pessoas que torcem por nós, que acreditam no nosso trabalho e você é um deles. Obrigado, Gu. Um beijo para você e sua família. Estamos juntos, irmão.