Raul Soares. Memória vai à Minas Gerais. Da Zona da Mata ao Grande ABC. E a vida em Rio Grande e Mauá.

Os operários estão chegando

Roberto Nascimento Anastácio

Aniversariante deste 19 de setembro, a mineira Raul Soares possui uma relação muito próxima com o Grande ABC, especificamente com Mauá e Rio Grande da Serra.

Foram as duas cidades que, no começo dos anos 1970, passaram a acolher os migrantes raul-soarenses, onde oportunidades viriam a se transformar em dias melhores.

Empresas que já não existem mais na região empregaram a mão de obra vinda da cidade mineira, casos da Pirelli, Cofap, GE (General Electric) e Nordon.

Localizada na zona da mata, Raul Soares conta com mais de 700 km2 de território e uma marcante área rural produtora de gado. Antes da emancipação, em 19 de setembro de 1924, a cidade foi integrante dos municípios de Rio Casca e Ponte Nova, e teve como denominações São Sebastião de Entre Rios e Matipó.

No centro da cidade, entre a rua Wilson Damião e a avenida Getúlio Vargas, estão localizados a rodoviária, de onde saem os ônibus para São Paulo, o prédio em bom estado e reformado da antiga estação de trem com uma réplica da “maria-fumaça” em exposição e a Matriz de São Sebastião, que homenageia o padroeiro do município, semelhante ao mesmo padroeiro de Rio Grande da Serra.

O município foi criado pela Lei Estadual n° 843, de 7 de setembro de 1923, e o nome, Raul Soares, é uma homenagem ao advogado, professor, jurista, escritor e político Raul Soares de Moura, ex-presidente (equivalente a governador) do Estado de Minas Gerais.

RAUL SOARES.

1 - Placa alerta para casos de estouro da barragem do Rio Matipó

2 – Rodoviária, antiga estação de trem e a réplica da maria-fumaça

3 – Homenagem aos pracinhas da cidade que serviram na FEB na Segunda Guerra Mundial

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Roberto Nascimento Anastácio

INDEPENDÊNCIA – 6ª oração

“Memória” está divulgando os trabalhos apresentados por alunos da Escola Estadual Celso Gama, de Santo André, junto ao Cruzeiro da Independência, monumento que completou 100 anos no último dia 7 de setembro.

7 de setembro de 1822

Criação: Alexandra Lima, Clara Silva e Glória de Oliveira

Interpretação: Gustavo Agatti Rossi

No dia 7 de setembro

O Brasil ficou na história

Pois D Pedro I

Proclamou Nossa grande vitória!

Hoje somos um povo livre

Essa é nossa Sorte

De Portugal nos separamos

Quando D Pedro I gritou Independência ou Morte

200 anos se passaram

Essa é a nossa história

Cheia de vitórias

Com tantas memórias

Crédito da foto 4 – Projeto Memória

VITÓRIA. Aluno Gustavo, professora Eliani e o Cruzeiro da Independência: “essa é a nossa história”

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 19 de setembro de 1972 – ano XV, edição 1949

FUTEBOL – Domingo, em São Caetano: Saad 2, Santo André 1, pela “Primeirona” do certame paulista.

REVOLUÇÃO DE 32

72º dia: 18 de setembro

A inquebrantável bravura dos exércitos constitucionalistas.

Aviação ditatorial lança cinco bombas sobre Campinas.

Cf. manchete e notícia do Estadão, edição de 19-9-1932.

O outro lado

Do Diário de Getúlio Vargas: aproveito o domingo para visitar a frente de operações de leste. (...) Observo os abrigos cavados pelos rebeldes, e sou informado da devastação sistemática que eles fazem antes da retirada.

