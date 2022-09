11 podcasts nacionais sobre tecnologia

Da Redação

Do 33Giga



19/09/2022 | 13:55



Podcast é um meio prático e fácil de acompanhar as novidades do mercado. Seja durante o trabalho, no horário de almoço ou no trânsito, é uma ferramenta que permite consumir o conteúdo de maneira ágil e produtiva.

Desde gastronomia, política até curiosidades, sempre existe uma opção disponível para se adequar aos interesses profissionais e pessoais.

Um levantamento do IAB Brasil, associação que representa o mercado de publicidade digital no país, em parceria com a Offerwise, fornecedora global de consumer insights, afirma que no último ano, 35% dos participantes foram atraídos por conteúdos relacionados à tecnologia.

Para ajudar os profissionais de TI e de outras áreas simpatizantes da tecnologia, 33Giga e Rodrigo Alencar, Host podcast e Community Manager da Revelo, prepararam uma lista com 11 indicações de podcasts para acompanhar as novidades do mercado e se manter atualizado.

Tecnologicamente Falando

O primeiro podcast da lista é o podcast sobre tecnologia e mercado de TI da Ingram. Regularmente, ele traz entrevistas com os principais nomes do mercado. Como a equipe de reportagem do 33Giga faz a pré-produção dos episódios, além da revista institucional da empresa, ele teria que aparecer na frente da lista.

Hipsters Ponto Tech

O segundo podcast é o Hipsters Ponto Tech. Toda semana, o pessoal da Caelum e da Alura abordam, de forma didática, assuntos sobre o universo da programação, experiência do usuário, inovação e negócios. Este é um dos podcasts mais conhecidos na área de tecnologia e conta com convidados que ajudam a enriquecer as conversas e promover discussões sobre as últimas tendências tecnológicas.

Mulheres de Produto

Formado por 10 mulheres especialistas na área de programação, o podcast eleva a voz das mulheres no mercado de tecnologia. Com episódios esporádicos, o programa tem como foco conversas sobre o mercado da tech e produtos digitais, trazendo o ponto de vista das mulheres na carreira da tecnologia.

Braincast

Com um episódio novo a cada semana, o Braincast tem o intuito de promover discussões sobre o uso da tecnologia em diferentes contextos. Liderado pelo fundador e editor-chefe do B9, Carlos Merigo, o programa convida especialistas para debater sobre tendências e inovações do mercado tecnológico de maneira simples e informativa.

Sambatalks

Com mais de dois mil plays ao mês, o Sambatalks aborda temas sobre tecnologia, empreendedorismo e transformação digital. A cada episódio, as principais tendências do momento são discutidas por grandes nomes do mundo dos negócios de forma descontraída. Apresentado por Gustavo Caetano, CEO da Sambatech, empresa líder em gestão e distribuição de vídeos online, o programa recebe convidados de renome do mundo dos negócios para debater as principais tendências do assunto.

Tecnocast

Semanalmente, o Tecnocast, podcast do Tecnoblog, um dos principais sites de notícia do mercado tech do Brasil, traz informações sobre tecnologia, negócios e inovação. O programa é voltado para profissionais e entusiastas da área tech que querem se informar de maneira leve e sem tabus.

Revelo Community

O objetivo do podcast é capacitar e incentivar o talento de tecnologia do Brasil em toda sua jornada de carreira. Os conteúdos são direcionados por meio de dois quadros: CTO Talks, focado em liderança em tecnologia com os principais CTOs e líderes técnicos do setor, e Dev Talks, focado em elevar as vozes e histórias de pessoas desenvolvedoras de software no país. Entre os temas discutidos estão: habilidades tecnológicas, inovação, liderança e carreira.

Loop Matinal

Para quem quer se informar diariamente, mas não tem tempo, o podcast Loop Matinal traz notícias quentinhas de maneira rápida e bem-humorada. Com episódios de aproximadamente 10 minutos, o apresentador Marcus Mendes faz um resumo das notícias mais importantes do mundo tech.

Área de Transferência

Lançado em 2016, o Área de Transferência debate as notícias e acontecimentos mais recentes do mercado. Com episódios semanais, Bruno Casemiro, Guilherme Rambo, Gustavo Faria e Marcus Mendes trazem diferentes pontos de vista e experiências pessoais para os debates.

Café Debug

Apresentado pela programadora Jéssica Nathany e pelo desenvolvedor Weslley Fratini, o podcast aborda assuntos sobre ciência e tecnologia, por meio de histórias de cases reais e entrevistas com profissionais da área de programação. O foco é compartilhar conhecimentos para as pessoas do campo de tecnologia e para quem pretende entrar para o desenvolvimento.

Debugados

O Debugados é um podcast produzido pela equipe da Usemobile, empresa mineira focada no desenvolvimento de aplicativos mobile e sistemas web. No modelo de roda de conversas, os episódios contam com a presença de profissionais que contam o seu dia a dia como programador.