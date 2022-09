Da Redação



19/09/2022 | 13:39



Candidaturas que nascem derrotadas

Votar e ser votado. Esse o princípio básico do processo eleitoral. No Brasil, os cidadãos com idade de 18 a 70 anos têm a obrigatoriedade do voto e os de 16 e 17 e maiores de 70 o praticam de forma facultativa. Os que desejam ser votados têm de preencher exigências específicas, como não ter condenação judicial transitada em julgado e possuir os requisitos e faixa etária previstos em lei para o exercício do posto pretendido. Ninguém é barrado por ausência de popularidade ou falta de prestígio eleitoral. Essa a razão do surgimento de tantos candidatos sabidamente inviáveis, que inflam a campanha e o processo eleitoral e baixam o interesse do eleitor.

Para evitar a campanha gigantesca, ineficiente e de altíssimo custo que hoje se realiza, o indicado seria a adoção de filtros que impedissem as candidaturassem possibilidades de êxito. Um desses mecanismos é a eleição primária no âmbito dos partidos políticos, um sucesso nas eleições dos Estados Unidos.

Em vez de filtrar pretendentes e apresentar só os melhores em suas convenções, os partidos correm atrás de filiados que se disponham a oferecer seu nome e tempo em troca da fugaz exposição em campanha. Ocorre porque temos no País o exagero de 32 partidos regularmente estabelecidos e cada um deles pode apresentar, em média, 1,5 candidato por posto eletivo em disputa. Não há tanto eleitor com tempo e disposição para enfrentar uma candidatura sabidamente inglória. Só mesmo aqueles empedernidos concorrentes de todas as eleições, que podem até ter algum tipo de vantagem por nós desconhecidas. Há, ainda, o perverso procedimento dos caciques partidários que, para alavancar o partido ou eleger a si próprio e outros donos da sigla, convencem filiados sem condições a lançaremse candidatos e os entregam à própria sorte. Muitos deles, iludidos pelo interesseiro líder partidário, gastam o próprio dinheiro e até fazem empréstimo para alavancar a campanha que, só eles não sabem, terminará em fracasso.

A candidatura para ser boa tem de nascer da comunidade e não do interesse do candidato. Este teria de atuar em resposta ao chamamento e doar-se à causa pública, o que o tornaria mais imune aos desvios de conduta que têm emporcalhado a cena política brasileira e hoje fazem o combustível das eleições mais polarizadas de nossa história. Precisamos, no dia 2 de outubro, eleger (ou reeleger) candidatos que tenham o compromisso com as reformas que o País tanto precisa e sem as quais terá o desenvolvimento travado ou mal direcionado. Verifique se o seu candidato quer as reformas econômica, política e administrativa. Caso ele não as queira, procure outro.

Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assist. Social dos Policiais Militares de São Paulo)

Palavra do Leitor

Alex Manente

O Diário deu a notícia, no último dia 13, que o deputado federal Alex Manente (Cidadania) foi o mais bem avaliado do Brasil, segundo o Ranking dos Políticos. Este exemplo para a região, de ter um deputado federal desta magnitude, deve ser motivo de reconhecimento e orgulho. Seria muito importante que todos os deputados eleitos e que serão eleitos pelo Grande ABC tenham o mesmo compromisso que o avaliado. Parabéns. deputado federal alex manente.

Euclides Valdomiro Marchi - Utinga - Santo André

Evasão escolar

Nós, ''setecidadenses'' e brasileiros, estamos enfrentando um problema de Educação que é e tem sido a praga da evasão Escolar, e todas as pastas e setores que deveriam respirar Educação, ao que parece não tratam esse anacrônico problema com o cuidado que merece e precisa. Estamos nos referindo a aproximadamente dois milhões de crianças e adolescentes que abandonaram suas escolas, sabemos que a Educação é o instrumento de formação, transformação, preparação e crescimento. E sabemos também que os caminhos para aqueles que deixam suas escolas, crescimento intelectual e aprendizado abrem portas para caminhos historicamente crônicos e preocupantes. Isso nos transporta para Brasília e o Ministério da Educação, pois com certeza sabem dessa evasão Escolar, só precisam urgentemente tratar desse assunto e causa com maior rapidez e prioridade.

Cecél Garcia - Santo André

Municípios sem verbas

É de estarrecer! Como publica a imprensa, 522 municípios, ou 9,37% dos 5.570 existentes no País, que não conseguiram eleger deputados federais ou senadores, não recebem verbas e ações públicas. Nestas cidades em que vivem 13 milhões de brasileiros ­equivalente ao total de habitantes de Pernambuco (9,7 milhões) e Alagoas (3,3 milhões), ou 6,13% da nossa população (212 milhões) , estão literalmente abandonados por essa irresponsável classe política. São municípios sem asfaltamento de ruas, acesso precário a saúde, educação e saneamento básico etc. Na realidade, os congressistas demonstram falta de compromisso com a Nação. Já que, como dita a nossa Constituição, deveriam representar sem distinção toda a população brasileira, e não apenas aqueles que vivem em municípios que ajudaram a eleger um congressista. Uma vergonha! É a cara de um Brasil que vive há duas décadas retrocesso econômico e social, e em função de um bando de partidos que congregam políticos que não honram os votos recebidos pelos eleitores nas urnas.

Paulo Panossian - São Carlos



Preservação

Leio que brasileiros estão comprando fazendas para preservar seus biomas, em relação ao Pantanal, o que me deixa esperançosa que outros brasileiros também mais conscientes sigam estes exemplos e preservem a Amazônia e seus diferentes biomas. Podem salvar os animais e a floresta e ter lucro com o ecoturismo. Lembrei de Kristine McDivitt, viúva do magnata norte-americano Douglas Tompkins, que compraram terras na Patagônia para preservar seu bioma e doaram 407.625 hectares de terra ao governo chileno para a criação de uma área de conservação.

Tania Tavares - Capital

Mariana e Brumadinho

A Vale, em sua atuação com a Samarco em Minas Gerais e no Espírito Santo, tem um imenso rastro de bondades/benfeitorias e gera significativa receita tributária, mas foi infeliz com os desastres em Mariana e Brumadinho, dos quais é tida como única culpada, sem respingar nos seus dois sócios (Minas Gerais e União, que arrecadam impostos e falharam na fiscalização para que tais catástrofes não sucedessem). Eles também são culpados e o certo seria dividir a conta por três. Mortes são irreparáveis, mas assistências materiais e indenizações não cessaram. A Vale já dispendeu dezenas de bilhões de reais. A mídia relatou que os Estados de Minas e Espírito Santo abandonaram as negociações com a Vale, por estar muito abaixo dos R$ 112 bilhões (equivale a 320 Mega da Virada de R$ 350 milhões) pretendidos e a decisão ficará a cargo da Justiça ­ o tempo da definição é imprevisível devido à morosidade judicial e os recursos protelatórios. Veja bem, sem a Samarco funcionar, além da mineradora, MG e ES perdem expressivas receitas. Atualmente o forte da Vale é Carajás, no Pará, em qualidade e quantidade do minério. A mineradora perde se desistir do Sudeste, mas o impacto maior será para MG e ES. Não seria melhor para a biografia dos governadores Zema, Renato Casagrande e a Vale os três cederem e chegarem a um consenso em prol do benefício geral ao findar o imbróglio?

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)