Inflação: dinâmica, choque e perspectivas

19/09/2022 | 13:33



Nos meses de julho e agosto a inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) registrou pequenas quedas no nível médio de preços, após um período de aceleração da inflação. Em abril de 2022, a inflação acumulada em 12 meses foi de 12,13%,a maior desde outubro de 2003.

Os principais componentes a pressionar a variação de preços nos últimos meses tem sido o grupo transporte, alimentação, vestuários e habitação, dos nove que compõem a metodologia de cálculo do IPCA.

Com o objetivo de conter a variação dos preços, em junho o governo federal impôs uma redução à alíquota do ICMS sobre combustíveis. O efeito de curto prazo desta ação resultou na deflação de 0,68% em julho e 0,36% em agosto. A inflação de 11,89% acumulada nos 12 meses encerrados em junho reduziu para 10,07% e 8,73% nos meses seguintes.

O efeito desta ação resultou em um choque na trajetória da inflação nos últimos meses, com efeitos que devem durar poucos meses, até que os efeitos da redução dos preços dos combustíveis se transbordem aos demais setores.

Contudo, a redução do ICMS sobre os combustíveis, para além do efeito de choque, não elimina o efeito de outros fatores que tem influenciado a dinâmica da inflação. Entre estes estão a elevação do preço dos alimentos e dos insumos de produção. O índice de preços ao produtor já acumulou alta de 10,12% nos sete primeiros meses do ano.

Um elemento fundamental a ser desvendado pelo leitor é a compreensão sobre do comportamento dinâmico que caracteriza a economia, nos vários aspectos. Diversos países do mundo tem se deparado com problemas oriundos da elevação dos índices de inflação, tendo em vista o desajuste entre oferta e demanda em nível global. A causa central reside na desorganização das cadeias produtivas mundiais em função das restrições impostas pela pandemia, acompanhada pela perda de coordenação dos fluxos logísticos. Mais recentemente, os efeitos da guerra na Ucrânia têm impactado de forma mais direta os preços dos grãos, dos fertilizantes, do petróleo e do gás no cenário internacional.

A estes se somam os fatores interno da economia brasileira que também contribuem para pressionar o nível de preços, assim como nos demais países.

As perspectivas para a inflação, segundo a avaliação dos analistas de mercado, podem nos ajudar a distinguir a diferença entre os efeitos de choque de curto prazo, que trouxeram breve relaxamento aos indicadores de inflação, e os efeitos dinâmicos.

Segundo a avaliação dos analistas, captado e divulgado semanalmente pelo Banco Central do Brasil no relatório FOCUS, a inflação perspectiva de inflação em 2022 diminuiu de 8,5% para 6,4%, entre a primeira semana de junho e a primeira semana de setembro. Contudo, a perspectiva de inflação para 2023 aumentou de 4,3% para 5,3% no mesmo período.

Infelizmente, parece inevitável termos de conviver com pressões para ascensão de preços nos próximos meses e anos. Não está no horizonte da economia brasileira, ao mesmo em um período próximo, apresentar uma inflação na casa dos 2,5% ao ano, como observado no segundo trimestre de 2020.

Material produzido por Sandro Renato Maskio, coordenador de Estudos do Observatório Econômico e professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Metodista de São Paulo